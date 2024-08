“Voy a tomar precauciones”: mamá de Gala defiende a la actriz tras polémica con Adrián Marcelo

Gala Montes se peleó con Adrián Marcelo. Foto: Cuartoscuro | Getty

Después de la fuerte pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo, la madre de la actriz advirtió que tomará precauciones para tratar de salvaguardar la integridad de su hija.

En un video, la mujer aseguró que, aunque por el momento se encuentra distanciada de la famosa, la defenderá porque es su mamá.

“Vieron el video en donde Adrián Marcelo dice que si sigue va a terminar detenido. ¿Ya tomaron precauciones o van a dejar que las cosas sucedan? Yo sí voy a tomar precauciones, este video se lo voy a mandar a la productora y le voy a escribir a la productora, porque, estaré enojada con mi hija, pero sí soy su mamá y sí tomó precauciones”.

Ver más

¿Cómo fue la pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Frente a las cámaras de “La casa de los famosos México”, Adrián Marcelo no se detuvo para atacar a Gala Montes, a quien le recordó el conflicto que tiene con su madre.

“Te falta mamá. Te falta mucha mamá… No tienes amigas, no tienes ni una sola amiga, sabes por qué, porque no te aguantas ni tú. Necesitas salir y arreglar, ¿sabes dónde tienes que estar? En una clínica… Es lo único que tienes, saber actuar, te faltó infancia, te faltó que te llevaran al parque”.

Sin embargo, aunque otros integrantes de “La casa de los famosos México” trataron de que la pelea terminara, el presentador regiomontano no deseaba terminar los ataques a la actriz. El presentador comparó a Gala con Sabine Moussier.

“Aprende lo que es una mujer que sabe separar… Ya quisieras en un papel ganar lo que gano yo al mes, ya quisieras… Piensa con otra cosa y no con esto (con la cabeza) … Yo no te estoy haciendo bromas, te estoy diciendo tus verdades”.

Tras la polémica discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes, los compañeros de la actriz lamentaron las palabras del presentador.