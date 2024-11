¡En vivo y sin aviso! Mariana Echeverría fue despedida de “Se vale” al aire, revelan excompañeras

Mariana Echeverría fue despedida de “Se vale” al aire. Foto: Getty

El despido de Mariana Echeverría del programa “Se vale” se dio en vivo, según recordaron Tania Riquenes y Amanda Rosa, exconductoras del proyecto junto a la famosa.

A través del podcast “Mujer de fases”, las excompañeras de Mariana Echeverría revelaron cómo fue que la polémica exparticipante de “La casa de los famosos” fue despedida del programa por, supuestamente, apagar el apuntador.

“Cuando la corrieron, también para nosotras, fue una sorpresa, porque, aparte, fue en vivo. Estábamos sentadas así y de repente Mariana vete… Aparte groserísimo y antiprofesional porque eso no se hace… Según yo, ella no se lo apagó (el apuntador) ella se lo estaba acomodando, bajó el volumen. La señora (productora) interpretó que lo había apagado y la mandó a volar”, reveló Amanda Rosa.

¿Era buena compañera en “Se vale”?

Además de revelar que Mariana Echeverría fue despedida del popular proyecto durante la transmisión en vivo, Tania y Amanda descartaron que ellas hubieran tenido una mala relación con la polémica presentadora.

“Tenía sus momentos también, de pronto se le subió un poco al final, pero dentro de todo teníamos una convivencia muy chida”, aseguró Amanda Rosa

Por su parte, Tania enfatizó que fue Mariana Echeverría la que decidió poner distancia con ella, cosa que, dijo, le dolió, pues sí la consideraba su amiga. Aunque reveló que le decían que la presentadora se expresaba mal, cuando no estaban juntas.

“A mí no me consta. A mí me decían que hablaba a mis espaldas, pero tampoco yo no lo sé, porque yo no lo escuché. Ella se alejó y ya no seguimos la amistad que sí me dolió porque yo sí la quiero y le deseo siempre lo mejor, ahora con lo que le pasó, pues sí estuvo muy fuerte, pero nosotras no estuvimos adentro de la casa de los famosos”, afirmó Tania

Sobre la personalidad que Mariana Echeverría mostró en “La casa de los famosos México”, Amanda se dijo sorprendida, incluso consideró que pudo tratarse de una actuación.

“Yo no sé si era una actuación porque lo que yo vi dije ‘no manches, está loca. Qué es eso, qué está diciendo’. No tenía ningún sentido, era grosera, mal educada, todo eso que se vio, no lo vivimos con ella, pero fue hace 12 años, pero a saber lo que vivió en esos 12 años, si se enloqueció, si se deprimió”