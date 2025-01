¡Juntos! La foto con la que Michelle Salas presume relación con Luis Miguel

Michelle Salas presumió foto con Luis Miguel. Foto: AFP

Michelle Salas presumió que ahora tiene una buena relación con su padre Luis Miguel, pues no dudó en compartir una fotografía junto al “Sol” como parte de su recuento del 2024.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Stephanie Salas presumió la postal junto a su padre. En ella se ve a la modelo sentada sobre las piernas del intérprete de “La bikina”, mientras ambos posan para la cámara.

“Agradezco profundamente a mi familia y a mi esposo, mi mayor pilar, por su amor infinito y su apoyo incondicional. Ellos siempre han sido la estrella más brillante en los días más oscuros y también mi mayor motivo para seguir adelante… Gracias a quienes caminaron y siguen caminando a mi lado en este viaje. Valoro y agradezco a cada uno de ustedes”, escribió Michelle Salas.

Entre las fotografías que compartió Michelle Salas también se encuentra una junto a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

“Te amamos”: fans reaccionan a foto de Michelle Salas y Luis Miguel

Luego de que la modelo compartiera la serie de fotografías, los fans no tardaron en reaccionar y celebraron la relación que existe entre la nieta de Sylvia Pasquel y el cantante de “La incondicional”.

“Te amamos, Michelle, al igual que amamos a tu papi”, “La foto con su tío”, “Qué alegría ver eso”, “La foto de ella y su papito”, “Aquí estamos contigo, preciosa”, “Puso al rey. Se ven chulísimos”, “En la foto con tu papá simplemente brillan los dos”, son parte de los comentarios que se puede leer.

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal

Además de mostrar la foto con el “Sol”, Michelle Salas no dudó en recordar a su bisabuela, la última diva de México, Silvia Pinal. La modelo aseguró que el 2024 fue difícil por la muerte de la matriarca de la familia Pinal.

“Aunque la vida se llevó lo que yo más quería, sé que la ausencia se sana un día a la vez, y que todos los días voy encontrando en pequeñas señales que ella me sigue guiando y cuidando en el camino… Definitivamente, en lo personal, no fue el más fácil, pero hoy, mirando hacia atrás, agradezco todo lo vivido, quizás hasta los momentos más duros, porque sé que me pusieron a prueba para demostrarme que soy más fuerte de lo que imaginaba”.