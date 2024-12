Muere Alfa Anderson, vocalista del grupo Chic, a los 78 años

Se desconocen las causas del fallecimiento de Alfa Anderson. Foto: GettyImages

Alfa Anderson, vocalista de la banda Chic, murió a los 78 años, así lo confirmó Nile Rodgers, guitarrista y fundador del grupo.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Rodgers informó sobre el fallecimiento de Anderson con el siguiente mensaje: “Gracias por todo. RIP Alfa Anderson. La organización CHIC. Siempre amado”.

La muerte de la cantante detrás de éxitos como “Good Times”, “I Want Your Love” y “Le Freak” ocurrió hace cinco días, pero apenas la noticia empezó a conocerse.

¿De qué murió Alfa Anderson?

De momento no hay información sobre las causas del deceso de Alfa Anderson, pero algunos medios locales de Estados Unidos especializados en la música disco apuntan a que la cantante atravesaba por una enfermedad.

¿Quién era Alfa Anderson?

Alfa Anderson, además de ser la voz principal del grupo “Chic”, también fue educadora. En 1977 hizo audición para integrarse a la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards.

La carrera musical de Anderson comenzó como una vocalista destacada en el concierto de Cannonball Adderley-s Big Man en el Carnegie Hall en 1976 y más tarde protagonizó Lincoln Center Children of the Fire.

Su voz también adornó la banda sonora producida por Quincy Jones para la película de 1978 “The Wiz”.

Su talento vocal adornó las obras de artistas como Diana Ross, Sor Sledge y Mick Jagger, mientras que más tarde formó una impresionante carrera en solitario.

Su álbum debut, “Music From My Heart” (2017), demostró que su voz seguía siendo tan poderosa como siempre, incluso después de cuatro décadas en la industria musical y regresó a trabajar con Chic en su primer sencillo en casi 25 años, “Ill Be There”, en 2015.

La cantante participó en programas de televisión como “Soul Train”, “The Midnight Special”, y “Top of the Pops”.

También trabajó en las sesiones producidas por Chic de “We Are Family” y “I Love My Lady”.

“Le Freak”, con Anderson como voz principal, fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2015.