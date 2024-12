Park Min-jae era muy popular en los k-dramas. Foto: IG @parkminzae

El famoso actor surcoreano de k-dramas, Park Min-jae, murió a los 32 años víctima de un paro cardíaco mientras estaba estaba en China.

Big Title, la agencia que llevaba la carrera de Park Min-jae, informó el actor “amaba la actuación y siempre fue el mejor”.

“Park Min-jae se ha ido al cielo”

La agencia también agradeció el amor y el cuidado que mostraron por el actor y con orgullo lo recordarán como parte de su familia.

La noticia también fue confirmada por su hermano en redes sociales, donde invitó a los fans de Park Min-jae al funeral para que puedan despedirse de él.

“Mi querido hermano se ha ido a descansar. Espero que la mayor cantidad de gente pueda venir a verlo”. La muerte del actor ocurrió el pasado 29 de noviembre; sin embargo, la noticia se reveló hasta este lunes 2 de diciembre.

¿Quién era Park Min-jae?

Park Min-jae era un actor surcoreano de cine y televisión. Nació el 25 de junio de 1992 y a su corta edad se convirtió en una estrella en comedias románticas, dramas e historias de acción.

Participó en series de televisión como “Tomorrow”, “Little Women”, “Mr. LEE”, “Call it love”, “The Fabulous”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest” y “Doborah”.

Su última participación fue en “My Damn Business”.

El actor era uno de los más guapos de su país, situación que lo catapultó a nivel internacional.

¿De qué murió?

De acuerdo con los primeros reportes, la causa de muerte de Park Min-jae fue aparentemente de un infarto, el cual sucedió mientras estaba de viaje en China.