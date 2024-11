¡”Ojitos de huevo” será papá!, segunda temporada llega a Netflix

Segunda temporada de “Ojitos de huevo” tiene ocho episodios. Foto: Netflix

Tras una primera entrega muy exitosa, en la que Alexis y Charly vivieron toda clase de situaciones mientras desafiaban las concepciones tradicionales sobre la discapacidad, la segunda temporada de Ojitos de huevo llegó a Netflix. Los protagonistas ahora enfrentarán retos como la paternidad y el miedo a lo desconocido.

UnoTV.com platicó con Alexis Arroyo y Kike Vázquez sobre esta nueva etapa, en la que ambos amigos, tendrán que enfrentar el reto de “madurar”.

“Al final de cuentas, tengas o no tengas una discapacidad, tienes que pasar por la adultez y está ese miedo a lo desconocido. Se vienen un mundo de responsabilidades y cosas muy complejas. Claro que es aterrador y es abrumador“, dijo Alexis, quien desde el inicio de la temporada enfrentará la noticia, de que Azul (su pareja), está embarazada.

Segunda temporada de “Ojitos de huevo” llega a Netflix

“Ojitos de huevo 2” está conformada por ocho episodios, en los que volverán a ofrecer una visión real y provocadora de lo que significa vivir con una discapacidad en México, lejos de los retratos dramáticos y trágicos.

Las dos temporadas de “Ojitos de huevo” están en Netflix. Foto: Netflix.

A Alexis le llegará una oportunidad para convertirse en una celebridad, lo que pondrá en riesgo su amistad con Kike. Por otro lado, Azul intentará triunfar en el mundo de la música, pero su pasado regresará para confrontarla.

“Yo hacía comparativos de mi relación de pareja de la ficción y de mi relación de pareja real y es muy muy loco (…) porque prácticamente yo, en los cuartos de escritores, me desnudo, no creas que oculto cosas”, dijo Arroyo.

Por su parte Kike añadió, que para ellos es importante que se vea como es la relación de amor de Azul y Alexis.

“Se tocan estos temas del amor de una forma en la que nunca se habían tocado antes, no sé, a lo mejor hay gente que había pensado que una persona con discapacidad y una persona que no la tiene, pues no puedan establecer un vínculo amoroso. Mucha gente lo entiende como, la persona que no vive con una discapacidad, le está haciendo el favor al otro y no es así“.

Alexis y Azul enfrentarán grandes retos en su relación. Foto: Netflix.

Además, en la segunda temporada de Ojitos de huevo, un nuevo miembro se unirá al grupo, lo que obligará a Alexis a enfrentar sus miedos más profundos si quiere conservar al amor de su vida y demostrarse a sí mismo que puede ser lo que quiera, incluso papá.

Ana de la Reguera, Manolo Caro y Memo Villegas salen en la serie

Algunos de los nuevos rostros que se verán en esta segunda temporada de Ojitos de Huevo son el de Ana de la Reguera, Manolo Caro, Ofelia Medina y Adal Ramones. Memo Villegas de nuevo participa en la serie.

Ana de la Reguera se suma al elenco de “Ojitos de huevo”. Foto: Netflix.