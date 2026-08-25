Pablo Lyle ya tiene fecha para salir de prisión: esto se sabe sobre su libertad

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Situación legal de Pablo Lyle Foto: Cuartoscuro

Pablo Lyle saldrá libre de prisión el próximo 29 de diciembre de 2026, según informó la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y la Flaca.

La sentencia que el actor debía cumplir por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, tras un altercado vial en Miami en 2019, estaba estipulada hasta septiembre de 2027, pero por tiempo cumplido durante el proceso y buena conducta recibió una reducción de condena.

Asimismo, se informó que la demanda civil que la familia del fallecido Juan Ricardo interpuso contra Lyle por daños y perjuicios, gastos funerarios y una compensación a la pareja del fallecido se desestimó.

Tanya Charry menciona que los familiares de la víctima presentaron el caso en 2024, donde buscaban una indemnización de al menos un millón de dólares.

Esta desestimación se realizó por petición de la defensa de Pablo Lyle, después de que transcurrieran más de 10 meses en los que los demandantes no realizaron movimientos en el expediente.

Se dio a conocer que se otorgó un tiempo a los familiares para que pudieran explicar su inactividad dentro del expediente, pero no lo realizaron.

Tanya Charry también dio a conocer que se desconoce la capacidad económica de Pablo para poder pagar la indemnización.

“Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”, explicó la periodista.

¿Qué hizo Pablo Lyle?

El actor Pablo Lyle se vio involucrado en un altercado vial en Miami, Florida, el 31 de marzo de 2019, donde terminó golpeando a un hombre de origen cubano identificado como Juan Ricardo Hernández.

El golpe provocó lesiones en el hombre de 63 años que derivaron en su fallecimiento un par de días después de ser hospitalizado.

Fue en febrero de 2023 cuando el actor fue declarado culpable y recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

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