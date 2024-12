Pepe Aguilar alzó la voz para defender a su hija. Foto: Cuartoscuro

En medio de una ola de polémicas, Pepe Aguilar alzó la voz para defender a su hija, Ángela Aguilar, de los rumores que afirman que el cantante paga para que ella participe en eventos importantes de la música.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Por mujeres como tú” abordó con humor las críticas que han circulado en redes sociales. “Estoy viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy sí les voy a contestar. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad”, expresó al inicio de su mensaje.

En las últimas semanas, Ángela Aguilar ha enfrentado controversias relacionadas con su vida personal y profesional, particularmente tras su supuesto romance con Christian Nodal, lo que reavivó rumores sobre su éxito. Algunos críticos han llegado a proponer que se le retire el título de “Mujer del Año”, otorgado por una revista mexicana, y han sugerido que su presencia en eventos es resultado de influencias económicas.

Pepe Aguilar respondió contundentemente a estas acusaciones: “Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se ha presentado. “¡No, qué pasó! (…) Gracias por pensar que tengo tanta lana y tanto poder, pero no es por ahí”.

Además, aclaró otro rumor relacionado con la carrera de los Aguilar en México, desmintiendo que la familia haya decidido abandonar los escenarios nacionales: “Dicen en las redes que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país. ¡Por el amor de Dios! ¿Cómo voy a dejar de tocar en México? No crean tarugadas”.

A lo largo de su intervención, el artista mostró una actitud relajada y bromista, dejando claro que prefiere abordar las críticas con buen humor. “Todo esto lo tomo con risas. No voy a dejar de cantar, no vamos a huir del país, y Ángela no necesita que pague para que la inviten a ningún lado”, concluyó.