“Me da tristeza”: Pepillo habla de la salud de Yolanda Andrade y cuenta que estuvo con ella semanas atrás

Pepillo Origel habló de la salud de Yolanda Andrade. Foto: Cuartoscuro

La salud de Yolanda Andrade mantiene en alerta a fanáticos y famosos que lamentan el estado de la querida conductora. Ahora, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, confesó que la presentadora se ha deteriorado, pues él estuvo con ella semanas atrás y no estaban tan mal.

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los del canal de Edén Dorantes, el presentador de espectáculos recordó la última vez que vio a Yolanda Andrade: la vio “muy bien”. Según dijo el famoso, no comprende cómo es que la salud de la famosa se deterioró al grado de no poder hablar.

“Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien, muy bien. No sé qué pasó. Me dijeron, que el último programa ya no hablaba”

Pepillo Origel lamentó que Yolanda Andrade enfrente complicaciones de salud nuevamente. Además, aseguró que no ha buscado tener comunicación con la famosa, pues no puede hablar y se dijo ser respetuoso de las personas enfermas.

“Si yo veo que ya no está hablando y que ya está así, ya mejor para qué le hablo, ¿para qué? Vamos a esperar. Pobrecita, me da mucha tristeza… Yo soy muy respetuoso cuando la gente está enferma, prefiero guardar mi distancia”

El famoso, que ha protagonizado algunas polémicas, habló sobre una de las teorías que apuntan a que Yolanda Andrade sería objeto de brujería. Aunque dijo no creer en ello, no perdió oportunidad de bromear con el tema.

“Dicen que es brujería, yo no creo en eso, yo no creo que exista la brujería, pero si ellos dicen, pues qué poderosa la bruja. Yo quiero saber quién es la bruja, porque yo también le quiero hacer algo a alguien”

Desde hace meses, la salud de Yolanda Andrade se ha visto afectada y aunque la famosa se mantiene en tratamiento, recientemente volvió a encender las alarmas al aparecer sin poder hablar.

En el último programa que tiene junto a Montserrat Oliver, Yolanda Andrade tuvo que valerse de un pizarrón para poder comunicarse con los invitados a la emisión televisiva.