Silvana la Marciana es una tiktoker que vive en EU. Foto: GettyImages | Ilustrativa

Silvana la Marciana se sumó a las críticas hacia Ricardo Peralta por los abucheos que el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” recibió durante la alfombra de la película “Wicked”. La joven tiktokera se volvió tendencia en redes sociales con sus comentarios, el más polémico fue al referirse al influencer como un “jo** misógino”.

Ricardo Peralta recibió abucheos por parte del público hace una semana durante su paso por la alfombra de “Wicked” y en redes circularon videos de ese momento. Ahora, Silvana la Marciana se robó la atención con su opinión al respecto.

¿Qué dijo Silvana la Marciana de Ricardo Peralta?

En un video que publicó en TikTok, la creadora de contenido celebró los abucheos contra Peralta.

“Peor que un vato misógino, un jo** misógino: Ricardo Peralta. Me dio gusto que lo abuchearan en la alfombra, verlo humillado, un loser”

Silvana la Marciana

Silvana es una tiktoker que vive en Los Ángeles, California. En su discurso, le dio con todo a Ricardo.

“Si eso me hace la peor persona del mundo, ya pequé, el domingo me confieso. Qué bueno que le pasó eso, eso y más se merece. Ya revivió el bullying, qué bueno”

Silvana la Marciana

Además, recordó algunas actitudes del influencer en LCDLFM:

“El haber dicho que el feminismo y esa lucha no existía no es un juego y eso no se olvida”

“El afirmar y decir que una mujer es paciente cero de una transmisión solamente porque ella tiene una vida sexual activa, no se me olvida”

“Tampoco se me olvidan los chistes de los niños con autismo”

La tiktoker siguió sobre lo que alguna vez dijo Ricardo Peralta y su manera de defenderse de los abucheos. También aseguró que se “arrastrará por la aprobación del público”.

“¿Mucha ansiedad? No que no te importa lo que México opinaba de ti, piojo. Lo dijo varias veces, que eso era quien él era y que no le importaba. Lo que ese misógino está viviendo ahorita son las consecuencias de sus actos, no es que la gente es cu***, no, a la gente no se le olvida”

Silvana la Marciana

Silvana considera que Peralta se defenderá sosteniendo que le hacen eso por moreno y homosexual y remató recordando que la gente lo odia.

Y a todo esto… ¿Quién es Silvana la Marciana?

Silvana la Marciana es una tiktoker que vive en Los Ángeles, California. Cuenta con más de 2.9 millones de seguidores.

Silvana de Cajiao compartió que lo de La Marciana surgió porque así le decía su hermano. La influencer lo contó en una entrevista con el productor Pepe Garza en 2023.

“Mi hermano me lo puso porque me decía, ‘estás bien marciana del cerebro’, aparte me encantan los Aliens. En mi TikTok antes tenía mi nombre, pero me daba pena que mi familia viera mis videos hasta que los descubrieron”

Relató Silvana la Marciana

Silvana vive en Los Ángeles desde los 12 años. Nació en Guadalajara y al principio odió haberse mudado a Estados Unidos.

Antes de ser famosa en TikTok, la joven trabajó de todo: limpiar baños, restaurantes, cuidar niños y cuidar de viejitos.

Ahora con TikTok, tiene proyectos interminables, incluso ha colaborado con compañías americanas.

Aunque nunca pensó ser famosa en internet, ahora disfruta de esta faceta.

Otra de sus confesiones fue que cuando llegó a los 29 mil seguidores en TikTok pasó por su mente cerrar su cuenta porque se asustó. Otra de sus facetas es la musical, ella compone y a pesar de no haber buscado oportunidades en concursos de canto, tuvo la iniciativa de subir un disco a Spofify sin, de acuerdo con ella, anunciarlo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]