Dulce murió en diciembre de 2024. Foto: Cuartoscuro

Romina Mircoli, hija de Dulce, reveló que su hijo aún no sabe que murió su abuela. La cantante falleció a finales de diciembre y tenía una relación muy cercana con el pequeñito.

Tras el fallecimiento de Dulce, Romina Mircoli se ha enfrentado a varios señalamientos de que tenía una mala relación con su madre, en medio de la serie de aclaraciones que ha dado al respecto, confesó que su hijo aún no sabe que murió su abuela.

Nieto de Dulce aún no sabe que murió su abuela

Romina Mircoli habló con el programa “Sale el sol” sobre cómo vive su luto. Además de ser franca y comentar que por las polémicas no ha podido vivir su duelo, compartió que su hijo Leonardo aún no sabe que murió su abuela.

La hija de Dulce explicó la razón por la que le ocultaron la noticia y dijo que le harán saber lo que pasó apoyados en ayuda profesional.

“Mi hijo no lo sabe. Eran muy pegados. No queremos ser irresponsables al momento de dar esta noticia, por eso hemos buscado una psicóloga infantil que va a venir a ayudarnos. Por más que digan que los niños lo superan más rápido que uno, pues queremos que esto sea más sencillo para él”

Romina Mircoli

La hija de la intérprete de “Tu muñeca” agregó que por la controversia en medios de comunicación sobre la relación que llevaba con su madre, ha atravesado momentos difíciles que incluso han mermado en su salud.

Indicó que por la situación ha lidiado con “dolores de cabeza intensos, dolores de espalda, insomnio y taquicardia”.

“El cuerpo lo saca. Cuando no puedes procesarlo (el dolor), el cuerpo te pasa factura. Sí he llorado, pero no he tenido el tiempo de entender que ya no puedo ni mandarle un mensaje en WhatsApp, que ya no puedo marcarle, que ya no puedo enviarle una foto. No lo aterrizo”

Romina Mircoli

Después de relatar lo anterior, Romina admitió que aún espera mensajes de su mamá:

“Tengo su contacto anclado arriba de todas mis pláticas y, ¿te digo algo? No sé si algún día lo quite”

