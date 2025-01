Dulce sólo tuvo una hija, Romina. Foto: Cuartoscuro

La muerte de la cantante Dulce desató una controversia que hasta ahora no para y tiene que ver con la relación que tenía con su hija Romina Mircoli. La heredera de la intérprete de “Tu muñeca” se ha visto envuelta en una serie de aclaraciones a partir de que hace poco la acusaron de maltrato.

Romina Mircoli es la única hija de Dulce. La polémica la ha seguido desde el fallecimiento de su madre el pasado 25 de diciembre, la situación principal por la que acaparó la atención es que no asistió a la funeraria donde fueron trasladados los restos de la cantante.

¿Quién es Romina Mircoli, la hija de la cantante Dulce?

La cantante Dulce murió a los 69 años. Romina Mircoli es su única hija, fruto de su relación con el productor musical Luis Mircoli.

Romina Mircoli tiene 37 años de edad

La hija de Dulce también es cantante y se sabe que vive en Mérida, Yucatán, con su hijo nacido alrededor de 2019.

En cuanto a la relación que mantenían, en varias ocasiones se ha señalado que era tensa. Se llegó a saber que Romina mantuvo un romance con Giovanni Medina y la idea no le agradó a Dulce, sin embargo, con el tiempo lograron solucionar el distanciamiento.

Marcoli se fue un tiempo a vivir a Italia para estudiar. Sobre la vida que ambas llevaban en diferentes ciudades de México, la cantante compartió que llegaban a hablar constantemente.

Dulce presumía momentos con su nieto

Sobre su convivencia en la actualidad, Dulce habría dejado una herencia especial a su hija. Se trata de la grabación de su voz sin acompañamiento musical para que pudiera venderla o utilizarla en futuros proyectos.

¿Romina llegó a maltratar a su madre Dulce?

Los rumores sobre las presuntas agresiones de Romina hacia Dulce son de tiempo atrás. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante desmintió la versión que apuntaba a que su hija la había golpeado, acusación que se desencadenó por una visita que hizo al hospital en aquel momento debido a una apendicitis.

“Pienso yo que va más allá de un pecado el que un hijo le pegue a su madre, no tiene calificativo eso y que se lo hayan achacado a mi hija fue para mí un dolor tan grande”

Dijo Dulce

A la integrante del show “Grandiosas” le afectó que se hablara de Romina por una falsa agresión.

Las acusaciones hacia Romina

A partir de la pérdida de Dulce, Romina se ha enfrentado a señalamientos.

Uno de ellos fue el de Jorge Flores, amigo de la cantante, quien comentó que su relación no era muy cercana y que Mircoli no quiso hacerle funeral a su madre porque “era muy costoso”.

Aseguró que por lo anterior, su decisión fue incinerarla.

Del mismo modo, a Romina le han achacado no haber respetado la última voluntad de su madre: enterrarla en Matamoros, junto a su progenitora.

Una acusación más fuerte es que Romina maltrataba a Dulce y que incluso intentó tirarla por las escaleras desde un segundo piso.

Francisco Cantú, relató en una entrevista con Javier Ceriani, que Romina incluso llegó a atacarlo en redes sociales mediante una cuenta falsa. Compartió que le decía que era un “trepador” y confesó que ella aventó a Dulce por las escaleras de un segundo piso, agregando que no se medía en sus acciones.

“Piensa que yo fui el detonante entre ellas como relación de madre e hija, lo cual no es cierto, ya venía con un historial muy malo, ella en contra de su madre desde muy temprana edad”

Señaló Francisco Cantú

Por si fuera poco, el tema de la aparente relación tóxica entre madre e hija escaló de nuevo con unos audios que exhibió Gustavo Adolfo Infante en su programa “De Primera Mano”.

Al parecer, al comunicador le llegaron las evidencias por parte de la actriz Ofelia Cano, amiga de Dulce. Los audios habrían sido resultado de una pelea entre ellas y revelaron ofensas que Romina dijo a su madre.

En la grabación, Romina aparentemente dice que no es la única vez que ofendió a su mamá.

“Ella no te va a platicar nada de eso, es una hipócrita. Se arde porque le dije pe****, se lo he dicho mil veces y ella me lo ha dicho a mí. Me ha dicho peores cosas siempre ella a mí. Y de verdad esto que hizo sólo le pone la corona, de verdad es irreal”

Se escuchó en un audio

En los mensajes, también Romina se queja porque su mamá supuestamente quería asustarla con la muerte.

Según Ofelia Cano, ella conocía cómo era la relación entre Dulce y su hija, de hecho, contó que en varias ocasiones medió entre sus conflictos.

Romina se defiende

En las declaraciones que ha hecho la hija de Dulce, explicó que su mamá no tuvo un funeral público porque el cáncer la deterioró mucho.

La hija del productor musical reveló que su madre llegó a hacerle una petición especial:

“Ella me dijo: ‘Romina, que nadie me vea’. No sé cómo, pero se filtraron fotografías del hospital. Ella tenía mucho miedo de que le fueran a tomar fotos (…) no era la imagen por la que había trabajado toda su vida”

Otros amigos de la cantante como Ivan Cochegrus y Marvin Olvera, negaron las especulaciones sobre su relación sosteniendo que Romina en realidad “la adoraba” y no dejó de estar con ella en sus últimas batallas.

Dulce expresó en diversas ocasiones el amor y respeto que le tenía a su hija. Además, también contaba con orgullo sus anécdotas como abuela.

En medio de las especulaciones, Romina compartió el último mensaje que recibió de su mamá, como prueba de que entre ellas todo era positivo.

“Te adoro mi bb. A mis dos bbs, los amo mucho y siempre”

El mensaje de Dulce a su hija

La hija de Dulce había mantenido un perfil bajo en cuando a su vida personal y en redes sociales, mientras vivía la cantante. Ahora se ha enfrascado en una dinámica de desmentidos.

