Shakira lanza “Soltera”, ¿qué dice la nueva canción de la colombiana?

Shakira la sigue rompiendo, y es que, este miércoles la colombiana demostró que sigue reinando en la música latina al lanzar su nuevo sencillo “Soltera” este miércoles 25 de septiembre en punto de las 18:00 horas del Centro de México.

El anuncio del lanzamiento de “Soltera” lo dio a conocer la propia Shakira a través de sus redes sociales, donde dijo:

“Lo prometido es deuda. ¡Esta noche a las 8 pm EST mi nueva canción SOLTERA!”

https://www.instagram.com/p/DAWQc2GPcq0

En su post, Shak también compartió un video en el que se le ve muy bien acompañada paseando en bote por las costas de Miami a lado de Lele Pons, Winnie Harlow, Natti Natasha y Shannon.

Con este tema, la barranquillera vuelve a demostrar su poderío musical con un tema que promete convertirse en un nuevo himno del empoderamiento femenino.

La nueva canción de Shakira es uno de los temas más esperados por los fans y seguidores, toda vez que desde hace unos días, la cantante se dejó ver disfrutando de la vida a lado de Anitta, Danna Paola y Lele Pons.

https://www.instagram.com/p/DAJwkdvvw06

Pero, ¿qué dice “Soltera” la nueva canción de Shakira?

“Soltera”, el nuevo sencillo de Shakira, habla sobre la libertad, la independencia y la alegría de disfrutar la soltería. En cuanto la letra, ésta se encuentre repleta de referencias a su vida personal y a sus experiencias, esto es lo que dice la canción:

Salí pa´ despejarme

y y cansada de estar apagada decidí prenderme.

Cambié de amigos porque los que estaban

sólo hablaban de él.



A las malas me tocó aprender

que no tengo nada que perder.

Y como ellos también...



Yo tengo derecho de portarme mal, pa´ pasarla bien.

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

se pasa rico soltera.



Yo tengo derecho de portarme mal, pa´ pasarla bien,

estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

se pasa rico soltera.



El día está pa´ dos de playa

y para pasarme de la raya.

En la arena sobre la toalla,

ese plancito nunca falla.



Esta nena tiene fans

y el corazón partido como stands.

Muchos son los que me tiran pero

pocos son los que me dan.



Soy selectiva, poca trayectoria, normal.

Por razones obvias, al amor le cogí fobia.

Perro que me escriba, pantallazo y pa´ su novia.

Nadie va a decirme cómo me debo comportar.



Pueden opinar pero yo tengo de portarme mal pa´ pasarla bien.

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

se pasa rico soltera.



Yo tengo derecho de portarme mal, pa´ pasarla bien.

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

se pasa rico soltera.



Con vista al mar se ve el hotel,

ya me prendí con un solo coctel,

me puse poca ropa pa´ mostrar la piel.

La abeja reina está botando miel.



Aún huele a verano,

y qué tiene de malo, si el Sol es para usarlo,

y mi cuerpo está diciendo.



Yo tengo derecho de portarme mal, pa´ pasarla bien.

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

se pasa rico soltera.



Aún huele a verano, y qué tiene de malo,

si el Sol es para usarlo,

y mi cuerpo está diciendo.



Aún huele a verano,

y el Sol es para usarlo,

sí, hoy algo me gano aquí.



Se pasa rico soltera,

y ahora las lobas...



Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera,

ay qué rico, pero que rico...



Yo tengo derecho de portarme mal, pa´ pasarla bien.

pa´que ese cabrón cuando me vea le duela,

se pasa rico soltera.

“Soltera” se suma a los éxitos musicales que Shakira ha tenido en los últimos tiempos y que desde su separación de Gerald Piqué han generado gran expectativa, debido a las reveladoras letras en las que ha expuesto parte de sus vivencias producto de esta mediática situación, tal como ocurrió con la “BZRP Music Session #53”.