Fin al misterio: hermano de Luis Miguel pide que dejen “descansar la memoria” de su madre; confirmaría su muerte

El paradero de la madre de Luis Miguel se desconoce. Foto: AFP

El misterio sobre si Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, está viva o no, terminó gracias al hermano del “Sol”, Alejandro Basteri. El empresario pidió respeto a la memoria de su madre, con lo que confirma que la mujer no está viva.

¿Qué se sabe de la mamá de Luis Miguel?

A través de sus historias de Instagram, retomadas por un medio de Estados Unidos, el hermano de Luis Miguel pidió respeto y descartó que crea que su madre se encuentre en un convento en Italia.

El hermano del “Sol”, quien suele recordar a Marcela Basteri, pidió que dejaran “descansar la memoria” de su madre, pues es alguien muy “importante”. Además, llamó a dejar en paz el tema en donde comparan a mujeres con la madre del cantante.

“Para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar. Mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia. Dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejar en paz a esa señora que no tiene nada que ver. Ya no busquen publicidad”.

https://www.instagram.com/p/DAUAr-Iy7M4

Durante el programa “Siéntese quien pueda”, el periodista Alex Rodríguez aseguró que Luis Miguel y su hermano Alejandro Basteri hicieron una investigación para poder dar con el paradero de su madre, el cual, desde hace años, se desconoce.

“A pesar de que nunca se ha encontrado el cuerpo de Marcela, parece indicar que una investigación privada que en su día hizo Luis Miguel y su hermano determinó que, lamentablemente, Marcela Basteri no está entre nosotros… Se determinó que un pariente de Luis Miguel podría estar detrás de la desaparición de Marcela Basteri”, explicó el presentador.

La misteriosa desaparición de Marcela Basteri

La desaparición de Marcela Basteri fue reportada en 1986. Desde entonces, nada se sabe sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel.

Aunque no hay certeza en torno al caso, circulan algunas teorías. Una de ésas, la que más es mencionada, implica a Luisito Rey, padre del cantante, a quien, incluso, se le ha relacionado con su posible muerte. Esto nunca ha sido confirmado.

Sin embargo, las teorías no acaban: hay quien afirma que la madre de Luis Miguel podría estar viva. Incluso, se dice, podría estar en Argentina. Esta teoría, como todas, no ha sido confirmada.