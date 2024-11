Silvia Pinal y Luis Buñuel, una colaboración inmortal

Silvia Pinal, considerada la última diva del cine mexicano, musa del cineasta Luis Buñuel y estrella de la televisión y el teatro, falleció este jueves 28 de noviembre a los 93 años.

La actriz falleció en un hospital de Ciudad de México (CDMX) donde se encontraba internada desde la semana pasada para ser atendida de una infección en las vías urinarias.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL, en acuerdo con la familia de la primera actriz, realizarán un homenaje luctuoso el próximo sábado 30 de noviembre, a partir de las 11:00, en el Palacio de Bellas Artes.

La actriz fue reconocida mundialmente por su trabajo con el legendario cineasta Luis Buñuel.

Bajo la dirección de este realizador, Pinal protagonizó la trilogía de películas:

Viridiana se alzó en 1961 con la Palma de Oro de Cannes, siendo la única cinta en español que ha conseguido el máximo galardón del cine francés.

La cinta de Buñuel desató toda serie de reacciones, entra las que destacó la del Vaticano, que la tachó de blasfemia.

En alguna entrevista, Silvia Pinal reconoció su trabajo en la cinta y resaltó que Viridiana había sido la primera película de habla hispana en ser reconocida.

Como la musa de Luis Buñuel, un año después del estreno de Viridiana, Silvia Pinal vuelve a protagonizar una cinta del director español: El ángel exterminador en 1962. En dicho largometraje, la actriz mexicana dio vida a Leticia.

La película, escrita por Luis Buñuel y producida por Gustavo Alatriste, padre de una de las hijas de Silvia Pinal, se convirtió de una de las mejores cintas del séptimo arte que ha perdurado generación tras generación.

En total, Silvia Pinal participó en 84 películas, 42 obras de teatro y 33 producciones de televisión, según Televisa-Univisión.

Pinal, entusiasmada por su trabajo con Buñuel, decidió llamar Viridiana a su segunda hija, nacida en 1963. Pero a los 19 años, y cuando iniciaba su carrera artística, la chica falleció en un accidente de carretera.

En 1987, el nombre de Viridiana volvió a estar envuelto en la tragedia cuando una nieta de la actriz, también llamada así, falleció a los dos años tras ahogarse en una piscina.

Silvia Pinal recordó en alguna ocasión, en una entrevista con el programa “TAP”, que en una ocasión tuvo que dejar a una de sus hijas en México para viajar a Francia y poder trabajar nuevamente con Luis Buñuel.

La que también fue conductora por 21 años del programa “Mujer, casos de la vida real”, añadió que aprendió francés de manera exprés para poder ser la protagonista del nuevo proyecto del realizador de “Los Olvidados” y “Un perro andaluz”.

Silvia Pinal estuvo considerada para ser protagonista de “Un diario de recamarera” de Buñuel y ella misma relató qué fue lo que ocurrió.

La gran diva mexicana añadió que el director de cine también le preguntó cuánto le faltaba de embarazo en ese entonces, para saber si podría cumplir con el proyecto y ella le respondió que tres meses. La mamá de Alejandra Guzmán narró que dejó a su hija en México al poco tiempo de nacida para no perder la oportunidad de ser la protagonista.

La actiz también señaló que hasta le propuso al cineasta trabajar en la película sin cobrarle.

“Yo llegué y le dije, bueno, yo trabajo gratis, no les cobro. Me dice, es que la señora Jeanne Moreau tampoco nos va a cobrar. ¡Tampoco quiso cobrar! Ya por eso no la hice (la película). Claro, no hice ‘La criada…’, y ni la quiero ver, ¡vamos! Ni siquiera he visto la película”.

Silvia Pinal.