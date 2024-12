¡Todo por un juego! Sonrixs podría perder movilidad del brazo tras fractura; estaba jugando fuercitas

Jorge Iván Hernández Ramírez, más conocido como Sonrixs. Foto: Cuartoscuro

Jorge Iván Hernández Ramírez, conocido como Sonrixs, podría perder la movilidad del brazo luego de que sufriera una fractura por jugar “fuercitas”, informó el influencer en su cuenta de Instagram.

A través de un video, Sonrixs dio detalles de su estado de salud luego de ser sometido a una cirugía de cinco horas.

“Podría perder la movilidad de mi mano. Mi hueso se rompió en tres pedazos y provocó que pasara por una cirugía de cinco horas, me pusieron 11 tornillos y una placa de hombro a codo que me va a acompañar para el resto mi vida”

De acuerdo con el famoso, el accidente que sufrió fue por jugar el popular reto de las “fuercitas”, por lo que alertó a sus seguidores a no caer en esa actividad que, dijo, le “podría cambiar la vida”.

“Todo esto por un juego que alguna vez todos hemos jugado. Que yo creía que era inofensivo: las vencidas o las fuercitas. Los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que tú supieras los riesgos porque yo no lo sabía y me podría cambiar la vida”

¿Por qué Sonrixs podría perder la movilidad de la mano?

El influencer explicó que producto de su accidente, el nervio radial se vio afectado, por lo que no tiene certeza de que pueda volver a mover la mano.

“Los doctores me dijeron que fue una cirugía compleja debido a que cuando mi hueso se rompió aplastó el nervio radial que es el encargado de hacer movimientos muy importantes en mi mano y que tuve la gran suerte de que no se rompió. La mano aún no la puedo mover y la movilidad podría regresar o no, no lo sabemos, es cuestión de tiempo”