Mujer invidente denuncia discriminación en el Hotel Safi de Monterrey

🚨🚨 Discriminación en hotel Safi… Esta mañana intenté acceder en compañía de mi perro guía a las instalaciones del hotel Safi, en el centro de Monterrey. Íbamos al igual que todos mis compañeros del trabajo a disfrutar de nuestra posada navideña, pero en la entrada me negaron el acceso, argumentando que no se permite la entrada a las mascotas ni en el hotel ni en el restaurante. Traté de explicar que se trata de un perro guía, que por ley tiene derecho al acceso y permanencia en todo sitio público o privado pero se negaban a escucharme, dirigiéndose en todo momento a mi acompañante, incluso me prohibieron bajar del auto, que porque podía molestar o incomodar a los clientes. Me molesté muchísimo ya que no me permitían hablar y nos dejaron esperando afuera más de 30 minutos, para después salir a decir que me permitían la entrada pero sin mi perro. Les dije que eso era discriminación a lo que ellos se defendían diciendo que solo hacían su trabajo y que las políticas de su empresa no lo permitían, sugiriendo incluso en un par de ocasiones que les dejara a mi perro en resguardo mientras alguna persona me acompañaba al restaurante. Finalmente nos permitieron el acceso después de decirles que iba a poner una denuncia y que llamaría a la policía, no sin antes decirme que “por esta vez” nos iban a dejar pasar, como si estuvieran haciéndome un favor. Safi, capacita a tu personal, creo que mínimo nos merecemos una disculpa por el mal rato. Hoy fui yo pero esto no debe pasarle a nadie más. #Ayuda #Comparte #Discriminación #PerrosDeAsistencia #PerrosDeServicio #Perroguía