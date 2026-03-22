Soul Dread celebra 18 años: del barrio a Jamaica, una historia de resistencia reggae que sigue “moviendo los pies”

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El reggae está de manteles largos en México. Foto: Getty Images

El colectivo Soul Dread celebrará su 18 aniversario el próximo 18 de abril a las 17:00 horas en Sala Urbana – Foro 360, en Naucalpan, Estado de México, con un festival que reunirá a figuras internacionales del reggae y talento mexicano, buscando reforzar la conexión cultural entre México y Jamaica.

Más que un evento, será el reflejo de una historia construida desde la autogestión, la música y la resistencia. “Soul Dread es como nuestro bebé… algo que inició de la música, porque nos gusta la música desde lo melómano”, cuenta en entrevista con UnoTV Israel Orozco, fundador del colectivo, al recordar su inicio con tocadas en fiestas y su evolución hasta consolidar un espacio cultural en Ciudad Nezahualcóyotl.

Durante casi dos décadas, Soul Dread ha sido mucho más que un foro: un punto de encuentro donde han convivido géneros como reggae, salsa, cumbia y punk, pero siempre con una raíz clara. “Estamos enfocados en el reggae, pero es un foro cultural donde ha pasado de todo”, explica Isra Soul, quien también destaca que el espacio abre cada fin de semana como un refugio musical para nuevas y viejas generaciones.

Un cartel que une generaciones del reggae

El aniversario 18 llegará con un cartel que mezcla leyendas y nuevas voces del reggae, desde figuras internacionales hasta bandas mexicanas que han construido la escena nacional.

“Es un cartelazo… de lo antaño y de lo nuevo, de las nuevas vertientes del reggae”, afirma Orozco, al destacar la presencia de artistas como Jesse Royal, Johnny Clarke, Lady G, Skarra Mucci con Manu Digital, así como propuestas nacionales como Victoria Malawi y Nognes.

La celebración también incluye un after party con figuras icónicas del dancehall, reforzando la idea de un festival que no solo mira al pasado, sino que apuesta por la evolución del género.

De Neza a Jamaica: el reconocimiento que marcó su historia

Uno de los momentos más significativos para Soul Dread llegó cuando fueron reconocidos por su participación en Jamaica, convirtiéndose en el primer sound system mexicano en representar al país en ese territorio.

La jefa de Cancillería de México en Jamaica, Cecilia Treemonisha Barros, les entregó un reconocimiento por su destacada participación en el festival “Reggae Month”, realizado en Kingston, en el cual también participaron figuras de la talla de Marcia Griffiths, Leroy Sibbles, Out of Control Army, Sangre Maíz, Damian Marley, entre otros.

“No nos lo esperábamos… fuimos a conocer Jamaica, pero terminamos representando a México”, recuerda Isra.

La experiencia no solo validó su trabajo, sino que confirmó que el reggae mexicano también tiene eco en su tierra de origen.

El reggae en México: una historia que sigue viva

El camino que hoy recorren proyectos como Soul Dread tiene raíces profundas. De acuerdo con un documento del Instituto Mora, el reggae llegó a México desde finales de los años 60, en gran parte a través de Belice y Chetumal, donde la radio y el intercambio cultural permitieron que los sonidos jamaicanos se integraran al país.

En ese proceso, agrupaciones como Toño Quirazco y sus Hawaiian Boys, Los Yorsy’s y Los Socios del Ritmo ayudaron a difundir los primeros sonidos provenientes de Jamaica, mientras que bandas del Caribe mexicano como Benny y su Grupo y Ely Combo y el negro de Belice adaptaron el reggae, el ska y el calypso con un sello local.

Con el paso de los años, la escena evolucionó y se fortaleció en distintas regiones del país. En la Ciudad de México y otros puntos comenzaron a surgir proyectos que consolidaron el movimiento reggae nacional, como Rastrillos, Los Yerberos, Antidoping y Walla, influenciados por el roots reggae y su mensaje social y espiritual.

Más adelante, nuevas generaciones mantuvieron viva la llama con propuestas como Ganja, La Comuna, La Yaga o Los Atletas Campesinos, incorporando sonidos como el dancehall, el dub y el lovers rock, ampliando el espectro del reggae hecho en México.

Antes de consolidarse como género, el reggae evolucionó desde el ska y el rocksteady, y en México encontró una primera ola de difusión con músicos que reinterpretaron estos ritmos desde su propio contexto cultural.

Hoy, esa herencia continúa en espacios independientes como Soul Dread, que mantienen viva la esencia del género: música con mensaje.

“Es música de conciencia, que trae un mensaje espiritual y positivo hacia la humanidad”, resume Orozco.

En esa línea histórica —que va de los primeros acordes caribeños en Chetumal hasta los sound system contemporáneos— Soul Dread no solo resiste: toma la estafeta, la amplifica y la convierte en puente vivo entre México y Jamaica.

Resistir, crear y seguir sonando

No todo ha sido sencillo. Isra reconoce que han enfrentado momentos difíciles, incluso situaciones legales complejas, pero también afirma que la recompensa está en el público.

“Lo más chido es ver a la gente bailar, disfrutar… que te digan ‘bien’ y sentir esa vibra”, dice.

A 18 años de su nacimiento, Soul Dread no solo celebra su historia, sino su permanencia en una escena que sigue creciendo.

“Nuestra misión ahora es inculcarle a las nuevas generaciones este género musical… Y la invitación está abierta: Los esperamos este 18 de abril… a mover los pies con este gran festival”, concluye.

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