Publican video del arresto de Justin Timberlake en 2024 por conducir bajo efectos del alcohol

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Justin Timberlake fue sancionado por manejar en estado inconveniente. Getty

El video del arresto de Justin Timberlake en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol fue publicado tras un acuerdo con autoridades, lo que permitió difundir una versión censurada del material grabado por cámaras policiales en Nueva York.

De acuerdo con documentos judiciales, el propio cantante aceptó que la difusión no representaba una invasión injustificada a su privacidad. Esto permitió que las autoridades solicitaran levantar la restricción que mantenía el video bajo resguardo.

Video arresto Justin Timberlake 2024: así fue la detención

En las imágenes, difundidas por medios internacionales, se observa a Justin Timberlake cuando es detenido por un oficial mientras conducía en Long Island.

Durante el intercambio, el cantante explica que seguía a unos amigos rumbo a su casa y menciona que se encontraba de gira. En un momento del video, se identifica ante el agente.

El oficial le solicita:

Documentos de identificación

Descender del vehículo

Realizar pruebas de sobriedad

A lo largo de los ejercicios, Timberlake reconoce que tiene dificultades para completarlos y señala que se siente nervioso. También menciona que su ritmo cardíaco estaba acelerado.

Tras la evaluación, los agentes determinan que no se encontraba en condiciones de conducir.

Detención Justin Timberlake: reacción durante el operativo

Otro momento del video muestra la presencia de Estee Stanley, amiga del cantante, quien se encontraba cerca del lugar.

En la grabación, intenta intervenir y pide a los oficiales reconsiderar la situación. Incluso hace referencia a canciones del artista durante el intercambio.

Sin embargo, los agentes continúan con el procedimiento conforme al protocolo.

Posteriormente:

Timberlake es esposado

Es trasladado bajo custodia

Stanley recibe autorización para retirar el vehículo

Caso Justin Timberlake 2024: cargos y acuerdo legal

El arresto ocurrió el 18 de junio de 2024, luego de que el cantante saliera de un restaurante en la zona.

En ese momento enfrentó cargos por:

Conducir bajo los efectos del alcohol

No respetar una señal de alto

No mantenerse en su carril

Inicialmente, su equipo legal sostuvo que no se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, en septiembre de 2024 se confirmó que llegó a un acuerdo con la fiscalía.

Como parte de ese proceso, se declaró culpable de un delito menor.

Antes de la publicación del video, el artista había solicitado impedir su difusión al considerar que podría afectar su reputación. Finalmente, el acuerdo permitió divulgar una versión editada del material.

Quién es Justin Timberlake

Justin Timberlake es un cantante y actor estadounidense que inició su carrera como integrante de NSYNC, con éxitos como Bye Bye Bye o It’s Gonna Be Me.

Posteriormente desarrolló su trayectoria como solista en la música pop y también participó en cine y televisión.

Publicación del video reaviva el caso

La difusión del material ha vuelto a colocar el caso en la conversación pública.

El video muestra el desarrollo del arresto y los procedimientos aplicados por los agentes, lo que ha generado nuevas reacciones en torno al incidente.

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