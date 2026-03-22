Raymundo Espinoza, líder de Rayito Colombiano, es hospitalizado y operado de emergencia

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Raymundo Espinoza se encuentra en recuperación. Foto: Cuartoscuro

Raymundo Espinoza Amezquita, vocalista de Rayito Colombiano, fue hospitalizado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica, así lo informó la agrupación a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, por lo que hubo fechas canceladas.

Aunque no se dio a conocer el motivo por el que el cantante tuvo que ser operado el pasado 21 de marzo, la agrupación detalló el estado de salud actual del intérprete.

¿Cómo se encuentra Raymundo Espinoza y qué fechas fueron canceladas?

El líder de Rayito Colombiano, también conocido como “Rayito”, salió estable de la intervención médica. De acuerdo con la información compartida, se encuentra en proceso de recuperación.

Debido a su estado de salud, la agrupación pidió respeto y privacidad para que el cantante pueda recuperarse de la mejor manera, por lo que fueron cancelados los siguientes eventos:

Camarón de Tejada, Veracruz , el pasado 21 de marzo

, el pasado 21 de marzo Ajalpan, Puebla , este 22 de marzo

, este 22 de marzo Xochimilco, Ciudad de México , el 23 de marzo

, el 23 de marzo Pahuatlán, Puebla, el 29 de marzo

En la publicación, la agrupación agradeció la preocupación, el cariño y el apoyo de sus seguidores.

“Agradecemos profundamente la preocupación, el cariño y las muestras de apoyo de todos sus seguidores, amigos, medios de comunicación, así como el apoyo y comprensión de los empresarios”.

¿Quién es Raymundo Espinoza y Rayito Colombiano?

Raymundo Espinoza Amezquita es el fundador del grupo Rayito Colombiano, creado en 1996. El cantante formó parte de Los Ángeles Azules en 1994, con quienes grabó éxitos como “Ay Amor” y “Entrega de Amor”.

Cabe señalar que a Raymundo le dicen “Rayito”, mientras que el término “colombiano” surge del tipo de música que canta.

Posteriormente, el intérprete decidió iniciar su propio proyecto musical, lo que dio origen a Rayito Colombiano, agrupación con la que alcanzó el éxito.

El primer álbum del grupo fue “A mi manera”, con canciones reconocidas como el tema del mismo nombre y “Maldito vicio”.

El segundo material discográfico, “Cicatrices”, incluyó uno de los mayores éxitos de la agrupación y el tema más solicitado: “Muchachita consentida”.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha lanzado sencillos y álbumes que se han convertido en clásicos de fiestas.

Su trabajo también ha incluido colaboraciones con figuras de la música como Laura León, Alex Syntek, Alberto Barros, Armando Manzanero, El Tri y José Cantoral, entre otros.

Actualmente, Rayito Colombiano se mantiene en el gusto del público en distintos países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y gran parte de Sudamérica.

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