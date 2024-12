“Lo que queda es muy poco”: asistente de Silvia Pinal habla del testamento de la actriz

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

Efigenia Ramos, quien fuera asistente de Silvia Pinal, habló sobre el testamento de la última diva del cine mexicano y sobre lo que, se dice, le abría dejado como herencia tras más de 30 años trabajando con ella. Aclaró que el porcentaje que, se reportó, le había dejado como legado no es cierto. Incluso, aseguró que lo que queda es muy poco.

“No es cierto. Ojalá. Lo que queda es muy poco, pero a mí no me importa, lo que más importa es que me amaba, eso es lo que llevo yo. Me amaba y era un amor tan bonito, con mucho respeto, porque ella, hasta el final, me hablaba de usted… Mi jefa era muy ordenada en todo… Ese testamento es del 2004, pero bueno, hace 20 años. Hace 20 años ya me amaba”.

En entrevista con el canal de YouTube “Qué buen chisme”, aseguró que el proceso para la repartición de los bienes de Silvia Pinal falta un tiempo, pues no es “fácil”.

“Fue una reunión informativa solamente. Todavía no hay nada oficialmente porque todavía hacen falta muchos pasos porque no es fácil, no es como ‘te dejó esto, te dejó lo otro’, no, hay que checar todo”, explicó Efigenia Ramos.

La asistente de la matriarca de la dinastía Pinal confirmó que ella se está haciendo cargo de la mascota que acompañó a la madre de Alejandra Guzmán en los últimos años de vida.

“La cosita, la pobrecita, la tengo que amar más porque ahora no está su mamá”.

Finalmente, Ramos desmintió que exista un adeudo en el pago de impuestos de las propiedades de Silvia Pinal, como, recordó, se había reportado.

“No tenemos adeudos, gracias a Dios. Alguien dijo que teníamos adeudos y no es cierto, no hay adeudos en ninguna de las casas, la señora siempre estuvo muy atenta a todos los pagos”.