“Decirte que te amo es poco”: Thalí García, de luto por muerte del padre de su hija mayor

Thalí García, de luto por muerte del padre de su hija mayor. Getty

Thalí García enfrenta un duro momento tras la muerte de Gabriel Romero, padre de su primera hija. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dedicó un último mensaje a su expareja.

“Serás la mitad de mi corazón”: así despidió Thalí García a su ex

Con una fotografía junto al padre de su primera hija, Thalí García afirmó que Gabriel Romero será siempre la “mitad” de su corazón.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabriel, vuela alto, mi Chapito. Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió la famosa.

Además, a través de sus historias de Instagram, la participante de “La casa de los famosos Estados Unidos” compartió otro mensaje, más extenso, en donde afirmó que su expareja será su “mejor debilidad”.

“Gabriel Romero: eres, fuiste y siempre serás mi mejor debilidad. No nos veremos pronto, pero te volveré a elegir mil veces, en todas las siguientes vidas. Tu familia y tus amigos te amamos con locura. ¡Vuela alto como siempre te gustó! Descansa en paz, mi Chapito”.

Después, la actriz de la serie “El señor de los cielos” compartió una conversación que tuvo con su hija respecto a Gabriel, previo a que el hombre muriera a los 39 años.

“Mi respuesta fue: antes de tu papá, yo no pensaba en que quería casarme o tener hijos, pensaba que mi vida sería siempre sólo mi carrera profesional y perseguir mis sueños como actriz. Tu papá fue la primera persona en el mundo que me hizo sentir lo suficientemente especial como para querer compartir mi espacio con alguien. Me enseñó a amarme y me mostró la importancia de construir nuestra propia familia, después me regaló la posibilidad de ser tu madre, que es lo mejor que me ha pasado. Tu papá Gabriel me enseñó todo lo que está bien en esta vida y por eso, aunque nuestro destino no fue seguir juntos como esposos, seguimos siendo… (y ella respondió)… los mejores amigos”.

¿De qué murió el ex de Thalí García?

Aunque la famosa decidió compartir la triste noticia, no dio detalles sobre la razón por la que su expareja murió. Thalí García solamente informó parte de los detalles de los servicios funerarios del hombre de 39 años.