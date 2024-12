¡Se sinceró! Thalía recuerda las Navidades con su mamá y cómo enfrenta estas fechas tras muerte de su hermana

Thalía recuerda las Navidades con su mamá. Foto: AFP

Thalía se sinceró y recordó cómo era pasar Navidad con su fallecida mamá, Yolanda Miranda. Además, reveló cuál es el estado de salud que guarda actualmente, afectada por la enfermedad de Lyme.

En entrevista con Mariano Osorio, la intérprete de “Arrasando” recordó cómo era pasar Navidad junto a su madre, cuando vivían en Santa María La Ribera.

“Recuerdo esas Navidades siempre con la comida, el bacalao, los romeritos, que le salían deliciosos, siempre. (Recuerdo) irnos aquí a la Santa María La Ribera, al mercado de San Cosme, a comprar el pesebre, el heno, la colación… Ella ponía una mesa entera de un nacimiento, se esmeraba y nos ponía a nosotras a mover las figuras. Era una mesota de muchas figuritas, eso es lo que yo recuerdo de esas Navidades… se sentía la Navidad muy especial”.

Además, a días de la muerte de su hermana Ernestina Sodi, la cantante dijo sentirse con melancolía en estas fechas, y reveló cómo se siente en vísperas de Navidad.

“Se vale todo… Yo creo que uno es el resultado de la marea, por donde va el río llevándote. Hoy siento que estoy fluyendo con todo. Me siento agradecida, vivo en agradecimiento puro, constante. Agradecimiento de que abro los ojos y puedo abrir los ojos, desde que puedo respirar y pararme de la cama… la salud es el regalo más grande y es el valor más grande que poseemos”.

“Sí batallo”: Thalía revela cómo está de salud

Luego de ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2006, Thalía aseguró que aún batalla con eso; aunque destacó que se cuida mucho para evitar recaídas.

“Mi salud está perfecta, pero sí batallo porque es algo que se queda en el organismo. Esta enfermedad de Lyme. Cuando hay eventos caóticos o sorpresas o estrés o cosas que te detonen. O que no haces tu dieta, yo no puedo, por ejemplo, comer tanta azúcar, almidones, dejé de tomar alcohol hace como siete años, si me salgo de eso, el sistema inmunológico se me drena. Yo me cuido mucho… tienes que sobreponerte”.