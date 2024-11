The Cure lanzó “Songs of a lost Word”. Foto Universal

La legendaria banda británica The Cure ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Songs of a Lost World”, su primer álbum en 16 años, y celebró su llegada con un concierto gratuito transmitido en vivo a nivel mundial. Este evento especial, que tuvo lugar en el Troxy de Londres, fue transmitido a través del canal oficial de YouTube de la banda bajo el título The Cure Show Of A Lost World: The Cure Live At Troxy.

El nuevo álbum, “Songs of a Lost World”, ha sido esperado y aclamado por la crítica, y representa el regreso de The Cure a los estudios de grabación después de más de una década y media.

Cada una de las canciones fue escrita y arreglada por el vocalista y líder de la banda, Robert Smith, quien también se encargó de la producción junto a Paul Corkett. La grabación se realizó en los icónicos Rockfield Studios en Gales, y el disco cuenta con la interpretación de Smith en voz, guitarra y teclado; Simon Gallup en el bajo; Jason Cooper en batería y percusión; Roger O’Donnell en teclado; y Reeves Gabrels en guitarra.

La banda, formada en 1978, ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, ha encabezado el prestigioso festival de Glastonbury en cuatro ocasiones y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Con este nuevo material, The Cure reafirma su influencia en la música y su lugar como pioneros del post-punk y el rock alternativo.

El arte del disco también tiene un toque especial, pues la portada, diseñada por Andy Vella, colaborador de la banda desde hace mucho tiempo, presenta la escultura Bagatelle de 1975, obra de Janez Pirnat.