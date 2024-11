Tito Double P incursiona dentro de los corridos tumbados. Foto: Getty Images

Un fan agredió al cantante de corridos tumbados Tito Double P, tras lanzarle una cerveza en la cara, durante un show. En UnoTV.com te compartimos los detalles y el momento del golpe.

Tito Double P es agredido por fan en pleno concierto

El pasado fin de semana, el intérprete de “Linda”, de 26 años, se presentó en Hermosillo, Sonora, como parte de su gira.

Sin embargo, un fan lo agredió en pleno concierto. Los videos en redes sociales muestran al cantante arriba del escenario.

Momentos después, mientras interpretaba el tema “Linda”, un fan le arrojó una cerveza, la cual le cayó directamente en la cara.

Sin poder reaccionar, el cantante de corridos tumbados volteó hacia el público para tratar de identificar al agresor, pero su equipo de seguridad lo retiró del lugar.

Tras el incidente y molesto, Tito Double P tuvo que salir del escenario y detener el show que, según los asistentes, duró menos tiempo de lo previsto.

¿Qué dicen los fans?

Los fans del intérprete de “Alv” reaccionaron a la agresión que sufrió el también primo de Peso Pluma durante un show

“¿Para qué van?”, “No deben ser groseros”, “Fue el vocalista de Enjambre”, “A los cantantes no se les avienta nada” y “Si no les gusta su música, no paguen boleto”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Tito Double P?

Jesús Roberto Laija García, más conocido como Tito Double P, es un cantante de corridos tumbados originario de Culiacán, Sinaloa. Actualmente tiene 26 años.

Es la mente maestra detrás de éxitos de su primo Peso Pluma, a quien le ha compuesto canciones como “El belicón”, “Siempre pendientes”, “El gavilán” y “PRC”.

En 2023 lanzó su primer sencillo “Dembow Bélico”, en colaboración con Luis R Conriquez y Joel De la P.

En una entrevista con Billboard, el cantante confesó que “yo nunca pensé ser compositor, pero siempre traje eso de las rimas”.

Su nombre proviene de Double P Records, el sello discográfico de su primo, con el cual acaba de lanzar su álbum debut “Incómodo”.

Actualmente, Tito Double P cuenta con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y tiene más de 2.8 millones de seguidores en Instagram.