Tom Welling se hizo famoso por interpretar a Clark Kent. Foto: Shutterstock

Tom Welling, actor que interpretó a Clark Kent en la serie de “Smallville”, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según los registros policiales obtenidos por el sitio TMZ, Welling de 47 años, fue arrestado en un estacionamiento de Arby en Yreka, California, poco después de la medianoche del domingo.

El departamento de policía local lo detuvo por conducir bajo los efectos del alcohol, y su nivel de alcohol en sangre estaba al parecer por encima del 0,08%, como lo menciona el sitio.

De acuerdo con los registros del sheriff, el actor fue puesto en libertad unas horas después, sin necesidad de pagar fianza.

De acuerdo con el sitio USA Today, se desconocen los pormenores de la resolución de su caso, pero el intérprete tiene que comparecer el próximo 11 de marzo.

Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes han emitido comentarios sobre el incidente.

Poco antes de su detención, Tom Welling publicó en Instagram un mensaje por el cumpleaños de su esposa, Jessica Rose Lee Welling.

“¡Feliz cumpleaños a nuestro ángel que hace realidad nuestros sueños e inspira aún más! Te amamos hasta la luna y de regreso”, escribió junto a una serie de fotografías.

La pareja se casó en 2019 y tienen dos hijos: Thomson Wylde, de 6 años, y Rocklin Von, de 3.

¿Quién es Tom Welling?

Tom Welling, de 47 años, alcanzó la fama tras protagonizar la serie “Smallville” de 2001 a 2011, pero también participó en programas como “Lucifer“, “Batwoman”, “Judging Amy“, “Professionals” y “The Winchesters“.

En cine participó en películas como “Cheaper by the Dozen”, “Cheaper by the Dozen 2”, “The Fog”, “Draft Day” y “The Choice”.

El actor ha expresado su deseo de volverse a ponerse el traje del “hombre de acero”.