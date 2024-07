“Tengo un tema de salud severo”: Violenta Isfel preocupa a sus fans

Violenta Isfel preocupa a sus fans por tema de salud. Foto: Cuartoscuro

Violeta Isfel preocupó a sus seguidores al revelar que enfrenta problemas de salud. De acuerdo con la actriz, hace unos días dio positivo a COVID-19, además, reveló, se someterá a una cirugía.

¿Qué problemas de salud tiene Violeta Isfel?

A través de un video, la actriz del melodrama juvenil “Atrévete a soñar” reveló que este sería su primer contagio de COVID-19 y que la enfermedad causa que no la pase bien

“No la estoy pasando nada bien… No la estoy pasando bien de salud… La mala noticia es que me acaban de diagnosticar positivo a COVID, llevo dos días con esta noticia. Está siendo muy difícil para mí, no me había dado COVID en el tiempo que lleva esta pandemia, a mi jamás me había dado”

Además, la actriz confesó que, independientemente de haber dado positivo al coronavirus, tiene que someterse a una cirugía, por lo que dejará el teatro por, al menos, dos meses.

“Independientemente del COVID que me está dando en este momento, tienen que saber que me voy a ausentar de ‘Lagunilla, mi barrio’ dos meses… tengo un tema de salud severo, tengo un mioma gigante que está provocando cierta anemia en mi sistema y me tengo que meter a una cirugía en donde se puedan llevar este mioma y también se van a llevar mi útero”

Asimismo, la famosa destacó que buscará hacer una bitácora para apoyar a otras mujeres que, como ella, puedan estar pasando lo mismo que ella.

“Yo voy a vivir esta cirugía, en mi caso va a ser como una cesárea, me van a sacar todo el útero dejando mis ovarios”

Ante los problemas de salud que dijo tener, Violeta Isfel lamentó no poder cumplir con algunos compromisos de trabajo previstos para las siguientes semanas.

“Mejórate”: fans y famosos le desean lo mejor a la actriz

Tras la confesión de Violeta Isfel, famosos y seguidores de la actriz le desearon una pronta recuperación para que pueda reincorporarse a los proyectos en donde se encuentra.

“Te queremos. Nos harás mucha falta”, “Mejórate. Te vamos a extrañar”, “Recupérate pronto, bella”, “Todo va a salir bien. Que tengas una recuperación muy rápida y a seguir dándolo todo”, “Toda la buena vibra para ti, Violeta”, son parte de los cometarios que se pueden leer en la publicación.