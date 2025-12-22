Aeronave de la Marina mexicana cae al mar en Texas; confirman fallecidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México se cayó al agua este lunes durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes, en Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de apoyo médico, informó oficialmente la Marina.

Participaba en un traslado médico coordinado con la Fundación Michou y Mau, cuando se registró el accidente en las inmediaciones de West Galveston Bay, en condiciones de densa niebla, de acuerdo con autoridades locales. La aeronave provenía de Mérida, Yucatán, México, según el registro de vuelo.

De acuerdo el más reciente boletín de la institución mexicana, en la aeronave iban ocho personas: “dos se encuentran con vida, cinco fallecidas, y una no localizada”, por lo que se realizan labores de búsqueda y rescate.

La aeronave tipo King Air ANX 1209 realizaba una misión de apoyo en el marco de “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau. “La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles“, explicó la Marina.

Derivado de lo anterior, se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

Rescates y estado de las personas a bordo

Autoridades del Galveston County Sheriff’s Office, junto con buzos, drones y patrullas marítimas, acudieron al sitio. La investigación del accidente es encabezada por el Texas Department of Public Safety, con apoyo de corporaciones locales y la Guardia Costera.

Condiciones climáticas y seguimiento del caso

Las autoridades indicaron que al momento del accidente había niebla densa y visibilidad reducida, lo que pudo complicar la maniobra de aterrizaje y las labores de rescate.

La Marina informó que continuará colaborando con las autoridades correspondientes mientras se determina la causa del accidente y se actualiza la información sobre el estado de los tripulantes.

