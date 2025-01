El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que firmará un decreto para que las autoridades preparen la prisión de Guantánamo con el fin de albergar hasta 30 mil migrantes en situación irregular.

“Firmaré hoy un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30 mil migrantes en la bahía de Guantánamo“, declaró Trump. Aseguró que los detenidos serán “criminales” y afirmó: “Algunos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen”.

INBOX: President Trump signs a presidential memorandum ordering the DOD and DHS to "expand the Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay to full capacity to provide additional detention space for high-priority criminal aliens unlawfully present in the US." pic.twitter.com/O3JFbtdO0U