Mundial 2026: así puedes obtener una cita prioritaria para la visa de EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que agilizará las citas para visa a personas que cuenten con boletos para el Mundial 2026, siempre que hayan sido adquiridos directamente a través del sistema oficial FIFA Pass. La información fue difundida mediante un video publicado en redes sociales, acompañado de un mensaje oficial.

En la publicación, la embajada informó que quienes planean viajar a EE. UU. para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán acceder a citas prioritarias de visado, sin que esto implique una garantía automática para la aprobación del documento.

Qué dijo la Embajada de EE. UU. sobre las citas prioritarias

En su mensaje, la representación diplomática señaló que las personas que compraron boletos directamente a la FIFA pueden optar por el FIFA Pass desde el sitio oficial fifa.com, lo que permitirá acceder a una entrevista prioritaria al momento de solicitar la visa estadounidense.

La embajada aclaró que todos los solicitantes continúan sujetos a las evaluaciones correspondientes y deben cumplir con los requisitos establecidos para la obtención del visado, independientemente de contar con boletos para el Mundial.

Paso a paso para obtener una cita prioritaria de visa

De acuerdo con el video difundido por la Embajada de EE. UU., este es el procedimiento para solicitar una cita prioritaria si ya cuentas con boletos para el Mundial 2026:

1: Registro en FIFA Pass

Inicia sesión en tu cuenta de fifa.com

Envía el formulario de registro para FIFA Pass

Introduce el número de pasaporte exactamente como aparece en tu documento oficial

2: Solicitud de visado

Ingresa al sitio state.gov/fifa-world-cup-26

Selecciona el país de nacionalidad o residencia desde donde harás la solicitud

desde donde harás la solicitud Llena en línea el formulario DS-160

Verifica que los datos coincidan con los registrados en FIFA.com

3: Programar la cita

Programa tu cita para la solicitud de visado

Sube una fotografía reciente

Realiza el pago de derechos

Responde afirmativamente a la pregunta sobre si posees un boleto para el Mundial de la FIFA

Si la información coincide, recibirás una cita prioritaria para tu visa

4: Asistir a la entrevista

Acude a tu cita en la fecha asignada

Responde con información veraz durante la entrevista

durante la entrevista Toma en cuenta también que contar con boleto no garantiza la aprobación de la visa

Dónde resolver dudas sobre el proceso

La embajada indicó también que quienes tengan preguntas sobre el trámite pueden realizar consultas a través de la cuenta oficial @travelgov, donde se brinda información relacionada con procesos de visado y requisitos de entrada a Estados Unidos.

