Otorgan visa humanitaria al padre del niño que murió en accidente aéreo en Texas

Foto: Juan Carlos H. Rath

Las autoridades confirmaron que Edward Ramírez, padre de Federico Efraín, el niño de 2 años fallecido en el accidente de la aeronave de la Marina en Galveston, Texas, recibió una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y realizar los trámites para recuperar el cuerpo de su hijo y acompañar a su esposa, quien permanece hospitalizada.

El menor era originario de Escárcega, Campeche, y viajaba en una misión humanitaria para recibir atención médica especializada cuando ocurrió el accidente aéreo que dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas.

Visa humanitaria para el padre del niño fallecido

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos H. Rath, informó que sostuvo una reunión con Edward Ramírez, a quien ya se le otorgó la visa humanitaria, lo que permitirá su traslado inmediato a Estados Unidos.

A través de redes sociales, el edil destacó que este apoyo fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno de Campeche, autoridades municipales y el respaldo del Gobierno federal, tras la tragedia que afectó a una familia escarceguense.

El objetivo principal es que el padre pueda recuperar los restos del menor y regresar a su esposa a México, una vez que su estado de salud lo permita.

“En los momentos más oscuros, cuando el dolor no encuentra palabras, el humanismo se vuelve abrazo y la solidaridad se convierte en esperanza. Hoy agradezco, de corazón, a nuestra querida gobernadora Licda. Layda Sansores, a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por no soltar la mano de una familia escarceguense rota por la tragedia”, escribió el funcionario.

Apoyo del Gobierno de Campeche y autoridades federales

La secretaria de Gobierno de Campeche, Liz Hernández, confirmó que Federico era originario de Escárcega y aseguró que se brinda acompañamiento integral a la familia, incluyendo gestiones consulares y apoyo institucional.

Por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores, se activaron acciones inmediatas para respaldar al padre del menor en este proceso. Las autoridades estatales trabajan en coordinación con el Consulado de México en Estados Unidos para agilizar los trámites.

En un mensaje público, Liz Hernández expresó sus condolencias y reiteró que el Gobierno estatal mantendrá el apoyo hasta que la familia pueda regresar a Campeche.

“Lo que está en nuestras manos es apoyarlo con el Consulado de México en Estados Unidos para que pueda llegar él pronto a ver a su esposa, para que pueda recuperar los restos del niño y que pronto estén en casa”, expresó.

