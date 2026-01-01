Costos del pasaporte y visa en 2026: precios actualizados, descuentos y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Los costos del pasaporte mexicano se actualizaron para 2026 en consulados de México en Estados Unidos, mientras que las tarifas de las visas estadounidenses se mantienen sin cambios, de acuerdo con la información oficial disponible.

El pasaporte mexicano es un documento que acredita la nacionalidad e identidad, permite viajar al extranjero y funciona como identificación oficial y es clave para la protección consular y el acceso a servicios en el exterior.

Precios del pasaporte mexicano en consulados de EE.UU. en 2026

En consulados de México en Estados Unidos, los precios del pasaporte en dólares quedaron de la siguiente manera para 2026:

Pasaporte tipo “N” por 1 año: 44.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 3 años: 101.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 6 años: 137.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 10 años: 209.00 dólares

Descuento para personas mayores de 60 años

Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento del 50%, quedando los costos así:

1 año: 22.00 dólares

3 años: 50.50 dólares

6 años: 68.50 dólares

10 años: 104.50 dólares

En el caso de pasaportes ordinarios expedidos de emergencia, se deberá pagar un 30% adicional al costo correspondiente según la vigencia solicitada.

Pasaporte tramitado en México: costos estimados para 2026

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún no publica los precios oficiales del pasaporte mexicano para 2026, ya circulan estimaciones basadas en los ajustes que suelen aplicarse cada 1 de enero.

Las proyecciones apuntan a:

Pasaporte de 3 años: 1,735 pesos

Pasaporte de 6 años: 2,355 pesos

Actualmente, los precios vigentes desde el 1 de enero de 2025 son:

1 año: 855 pesos

3 años: 1,730 pesos

6 años: 2,350 pesos

10 años: 4,120 pesos

Tarifas con descuento del 50% en México

La SRE mantiene el descuento del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá, con los siguientes costos:

1 año: 445 pesos

3 años: 855 pesos

6 años: 1,175 pesos

10 años: 2,060 pesos

La dependencia aclara que el pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años, mientras que el de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.

Costos de la visa estadounidense en 2026

Hasta el momento, el costo de las visas no presenta modificaciones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las tarifas por categoría son:

Visa de no inmigrante (turismo, negocios, estudiantes, académicos, periodistas e intercambios): 185 dólares

Visa de no inmigrante con petición (trabajadores temporales, atletas, artistas, religiosos, transferencia entre compañías): 205 dólares

Documentos básicos para tramitar la visa

Entre los documentos solicitados para tramitar la visa se encuentran:

Pasaporte válido por al menos seis meses posteriores al viaje

Fotografías tamaño pasaporte

Comprobante de fondos suficientes

Itinerario de viaje Seguro de viaje (si aplica)

Carta de invitación (si aplica)

Prueba de lazos con el país de origen

Pago de la tarifa correspondiente

