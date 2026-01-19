EE.UU. endurece postura por Groenlandia: Europa es débil y necesita protección, dice Tesoro

GENERANDO AUDIO...

Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que la debilidad de Europa justifica que el presidente Donald Trump impulse la toma de Groenlandia para reforzar la seguridad de EE.UU., en medio de tensiones por aranceles y advertencias de la Unión Europea.

“Los europeos proyectan debilidad, EE.UU. proyecta fuerza”. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa “Meet the Press de NBC”.

Presión de Trump por Groenlandia

Bessent aseguró que la toma de control de Groenlandia es clave dentro de una estrategia geopolítica global frente a Rusia y China, a quienes comparó con rivales en una “partida de ajedrez” por el control de rutas, recursos y posiciones estratégicas en el Ártico.

Bessent minimizó las amenazas de la Unión Europea de frenar un acuerdo arancelario alcanzado con Washington el año pasado.

Afirmó que dicho acuerdo “no está finalizado” y que una acción de emergencia puede ser distinta a un pacto comercial tradicional. Según el funcionario, Trump usa sus poderes de emergencia como palanca estratégica para lograr objetivos clave.

Aranceles y reacción europea

Bessent justificó la apuesta por Groenlandia con varios argumentos: la competencia global en el Ártico y los planes de Trump para un escudo antimisiles llamado “Cúpula Dorada”.

Ante la pregunta de si la presión sobre Europa busca solo negociar, Bessent fue tajante: el presidente cree que no es posible mejorar la seguridad sin que Groenlandia forme parte de EE.UU.

El sábado, el presidente estadounidense anunció un arancel del 10% a productos de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, con un aumento al 25% en junio, salvo que exista un acuerdo ligado a la compra de Groenlandia. La medida intensificó la tensión con líderes del bloque europeo.

Las declaraciones de Bessent han generado preocupación entre legisladores estadounidenses, quienes advierten que una anexión de Groenlandia podría romper relaciones con la OTAN y dañar alianzas históricas con Europa.

Valor estratégico de Groenlandia

Groenlandia es considerada estratégica por su ubicación geográfica, que conecta América del Norte con Europa, y por su cercanía con rutas marítimas.

Otro punto clave es el potencial económico. El territorio cuenta con reservas de minerales críticos, tierras raras y recursos energéticos que son fundamentales para industrias tecnológicas, energías limpias y defensa.