Premios Nobel vendidos o regalados: los casos de medallas que cambiaron de manos

GENERANDO AUDIO...

Medalla de Premio Nobel. Foto: AFP.

La lideresa opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, generó controversia tras obsequiar su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; sin embargo, en la historia de los Premios Nobel, otros laureados han hecho algo similar.

Casos en los que las medallas del Nobel cambiaron de manos

Los estatutos de la Fundación Nobel no imponen restricciones sobre lo que un ganador puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio. Por ello, un laureado puede conservar, donar, vender o regalar estos objetos.

Los antecedentes documentados son los siguientes:

Kofi Annan (Premio de la Paz 2001): En febrero de 2024, su viuda, Nane Annan, donó la medalla Nobel y el diploma Nobel a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, donde ahora se exhiben de manera permanente.

(Premio de la Paz 2001): En febrero de 2024, su viuda, Nane Annan, donó la y el a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, donde ahora se exhiben de manera permanente. Christian Lous Lange (Premio de la Paz 1921): La medalla Nobel de Lange se encuentra en exhibición en el Centro Nobel de la Paz en Oslo desde 2005, tras ser prestada a largo plazo por su familia.

(Premio de la Paz 1921): La de Lange se encuentra en exhibición en el Centro Nobel de la Paz en Oslo desde 2005, tras ser prestada a largo plazo por su familia. Dmitry Muratov (Premio de la Paz 2021): Vendió su medalla Nobel por 103,5 millones de dólares en 2022, donando la suma al fondo de UNICEF para niños refugiados ucranianos.

(Premio de la Paz 2021): Vendió su por 103,5 millones de dólares en 2022, donando la suma al fondo de UNICEF para niños refugiados ucranianos. David Thouless (Premio de Física 2016): Su familia donó la medalla Nobel a Trinity Hall, Universidad de Cambridge.

(Premio de Física 2016): Su familia donó la a Trinity Hall, Universidad de Cambridge. James Watson (Premio Médico 1962): En 2014, vendió su medalla Nobel por 4,76 millones de dólares, parte de los ingresos se destinaron a investigación.

(Premio Médico 1962): En 2014, vendió su por 4,76 millones de dólares, parte de los ingresos se destinaron a investigación. Leon Lederman (Premio de Física 1988): Vendió su medalla Nobel en 2015 para cubrir gastos médicos.

(Premio de Física 1988): Vendió su en 2015 para cubrir gastos médicos. Knut Hamsun (Premio de Literatura 1920): En 1943, envió su medalla Nobel a Joseph Goebbels. Actualmente, se desconoce su paradero.

Fundación Nobel reitera: Premio Nobel de la Paz no puede transmitirse ni compartirse

La Fundación Nobel reiteró que el Premio Nobel de la Paz no puede transmitirse ni compartirse, ni simbólicamente, ya que el reconocimiento permanece inseparablemente vinculado a la persona u organización designada como laureada por el Comité Noruego del Nobel. Esto aplica independientemente del destino posterior de la medalla, el diploma o el dinero del premio.

La institución explicó que el premio corresponde exclusivamente al galardonado anunciado de manera oficial y que esa condición no se modifica aunque los símbolos físicos pasen a manos de terceros.

El laureado original es el que queda registrado en la historia como destinatario del Premio Nobel de la Paz.