Presidente de Siria anuncia acuerdo de alto al fuego con los kurdos

Ahmed al Sharaa, presidente de Siria. Foto: AFP

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, anunció este domingo un acuerdo con el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, que incluye un alto el fuego tras el avance de las fuerzas gubernamentales en las zonas controladas por los kurdos.

Presidente de Siria declara un alto al fuego

Tras reunirse con el emisario estadounidense, Tom Barrack, Al Sharaa declaró a la prensa en el palacio presidencial, que recomendó decretar “un alto el fuego total”.

El presidente interino precisó que una reunión con Abdi se pospuso hasta el lunes debido al mal tiempo, pero afirmó: “Para calmar la situación, decidimos firmar el acuerdo”.

Estados Unidos ha apoyado a los kurdos durante años, pero también respalda a las nuevas autoridades de Siria.

La presidencia publicó el texto del acuerdo firmado, de 14 puntos, que incluye la integración de las FDS y las fuerzas de seguridad kurdas en los ministerios de Defensa e Interior, así como la entrega inmediata al control del gobierno de las provincias kurdas de Deir Ezzor y Raqa.

Además estipula que Damasco asuma la responsabilidad de la custodia de los prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico y de sus familias, recluidos en cárceles y campamentos controlados por los kurdos.

El gobierno interino de Siria intenta imponer su autoridad en todo el país tras el derrocamiento de Bashar al Asad, a finales de 2024. Al Sharaa llegó a la presidencia tras encabezar la ofensiva que obligó a Asad a huir.

Entonces lideraba el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), derivado de la rama siria de Al Qaida y ahora enfrenta el desafío de unir a un país dividido y devastado por años de guerra civil.

Al Sharaa reiteró este domingo “la necesidad de ejercer la soberanía sobre todo el territorio”. El domingo por la mañana, las fuerzas gubernamentales afirmaron que recuperaron la ciudad de Tabqa, en dicha provincia.

Tropas de la FDS se retiran de las zonas bajo su control

Las fuerzas de las FDS, dominadas por los kurdos, se retiraron la madrugada del domingo de todas las zonas que estaban bajo su control en el este de la provincia de Deir Ezzor, incluyendo el campo petrolero de al Omar, el mayor del país, indicó una ONG.

El yacimiento de Al Omar estaba bajo control kurdo desde que sus fuerzas expulsaron de allí al grupo yihadista Estado Islámico en 2017. Durante años, este sitio albergó la mayor base de la coalición internacional antijihadista liderada por Estados Unidos.

La semana pasada, el ejército expulsó a las fuerzas kurdas de dos barrios de Alepo, la principal ciudad del norte de Siria, y el sábado tomó el control de un área al este de la ciudad.

En Tabqa, las autoridades de Damasco anunciaron que también habían tomado el control de la principal presa.

“Pedimos seguridad”, declaró Ismail al Omar, un agricultor de 43 años sentado frente a su casa, afirmando que muchos habitantes “permanecen en sus hogares por miedo”. Por su parte, Ahmad Husein expresó su esperanza de que “la situación mejore con la llegada del ejército sirio”.

En un mensaje en X, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) instó el sábado al gobierno sirio a “cesar cualquier acción ofensiva en las áreas entre Alepo y Tabqa”.

