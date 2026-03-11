FBI alerta a policías de California por posible ataque con drones de Irán, reporta ABC

GENERANDO AUDIO...

Alerta FBI por posibles ataques de Irán a California. Foto:Getty Images|Ilustrativa

El FBI advirtió a departamentos de policía en California que Irán podría intentar un ataque con drones contra objetivos en la costa oeste si Estados Unidos realiza operaciones militares en su contra, según una alerta revisada por ABC News.

De acuerdo con el documento citado por ABC, la información señala que Irán habría considerado lanzar drones desde un barco frente a la costa estadounidense como represalia ante posibles ataques de Washington.

La alerta, distribuida a finales de febrero, indica que el plan contemplaría vehículos aéreos no tripulados dirigidos a objetivos no especificados en California, aunque las autoridades señalan que no hay detalles sobre fecha, método o responsables.

Según ABC News, la advertencia se difundió mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de ataques militares estadounidenses y represalias con drones en Medio Oriente.

Funcionarios de inteligencia también han expresado preocupación por el uso creciente de drones armados por parte de grupos criminales y actores estatales, lo que podría representar nuevas amenazas para territorio estadounidense.