Trabajadores de la Secretaría de Salud denuncian fallas en elevadores; bloquearon oficinas

Trabajadores de la Secretaría de Salud federal bloquearon este martes el acceso a las oficinas ubicadas en Homero 213, en Polanco, Ciudad de México, para exigir condiciones seguras de trabajo. La protesta ocurrió luego de que denunciaron fallas constantes en los elevadores del edificio, lo que, aseguran, pone en riesgo a más de mil 200 empleados.

Con carteles y consignas, los empleados cerraron el acceso principal y pidieron la sustitución de los elevadores, ya que señalan que las reparaciones que se han realizado no han resuelto el problema de fondo. Los manifestantes advirtieron que cualquier persona dentro del inmueble, desde personal administrativo hasta visitantes, podría sufrir un incidente.

Los empleados explicaron que en el inmueble hay cuatro elevadores que llegan hasta el piso 19 y descienden siete niveles de estacionamiento. Debido a las fallas, ahora solo pueden subir máximo seis personas por viaje, para evitar accidentes o caídas repentinas.

De acuerdo con los trabajadores, ya se han registrado incidentes relacionados con el mal funcionamiento de los elevadores. Uno de los testimonios señala que un trabajador sufrió una caída desde siete pisos, aunque no resultó con lesiones graves.

También reportaron casos en los que los elevadores descienden de forma repentina entre pisos o dejan a las personas encerradas durante varias horas. En un caso reciente, un elevador habría bajado inesperadamente del piso 14 al piso 10, lo que dejó a algunos empleados con molestias físicas.

Ante estas fallas, el personal comenzó hace unos días a organizar turnos de trabajo en casa para evitar la saturación de los elevadores. Sin embargo, señalaron que posteriormente se les pidió regresar de forma presencial con el argumento de que el problema ya estaba resuelto.

Acuerdan home office tras diálogo con directivos

Directivos de la Secretaría de Salud federal acudieron al lugar para dialogar con los trabajadores. Tras siete horas de negociación, ambas partes acordaron implementar nuevamente un rol de trabajo en casa para disminuir la carga en los elevadores mientras se atiende el problema.

Después del acuerdo, los trabajadores retiraron el bloqueo y las oficinas federales en Polanco reabrieron sus accesos.

Las autoridades y el personal mantendrán el esquema temporal mientras se busca una solución definitiva a las fallas en los elevadores del edificio.

