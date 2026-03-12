Antonio Kast, presidente de Chile, desea “barreras físicas” en frontera con Bolivia

GENERANDO AUDIO...

Kast acusa a los migrantes de entrar al país “para delinquir”. AFP

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ordenó el miércoles tras asumir el cargo la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para desincentivar la migración irregular, una de sus principales promesas electorales.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal” en la frontera con Bolivia, dijo Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante un acto en el que firmó sus primeros seis decretos, tres de ellos destinados a la migración irregular.

En Chile actualmente hay 337 mil extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales.

Kast ha acusado a los migrares de entrar en el país “para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie”.

“Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar, un país con sus finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado”, ha declarado en un discurso en el que ha afirmado que, “para enfrentar esas emergencias, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener”, según ha recogido el diario local La Tercera.

Kast ha dispuesto así la implementación del denominado plan “Escudo Fronterizo” en la Macrozona Norte, que agrupa las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo y ha nombrado como comisionado presidencial al vicealmirante Alberto Soto Valenzuela. El proyecto, atribuido al Ejército chileno, contempla un mayor despliegue en las zonas limítrofes, la erradicación de pasos no habilitados, el uso de tecnología para el control fronterizo y nuevas medidas para combatir al crimen organizado y la migración irregular.

Asimismo, solicitó una auditoría sobre el gasto público -que el mandatario pretende reducir- que abarca todos los ministerios e instituciones estatales y con la que el mandatario pretende “que todos tengan claro el estado de la Nación”.

