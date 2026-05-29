Incendio de tren en Nueva York deja cinco lesionados

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Penn Station. Foto: AFP/ilustrativa.

Un incendio al interior de un vagón de tren de mantenimiento cercano a Penn Station en Nueva York dejó cinco personas lesionadas y provocó la suspensión del servicio ferroviario durante la madrugada de este viernes, informaron las autoridades.

Incendio de tren en Nueva York deja lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, las personas lesionadas son trabajadores ferroviarios. Dos fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban, mientras que el resto fue atendido en el lugar.

El siniestro, registrado durante las primeras horas del viernes, provocó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio de Amtrak hacia Nueva York, además de una suspensión temporal del Long Island Rail Road.

@NJTRANSIT ur engineers pushed us thru this fire in the tunnel coming from NYP-NYP-> TREN (~1:26AM). machine next 2 us exploded.



Engineers (Sean in particular) claimed that they weren’t warned although some passengers said that they were told to stop on comms. @NJGov @njdotcom pic.twitter.com/bOpZWvNVG2 — krx (@grep_now) May 29, 2026

El incidente ocurre apenas una semana después de que una huelga interrumpiera el funcionamiento del sistema y afectara a decenas de miles de personas que utilizan el servicio.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió un reporte de emergencia alrededor de la 01:30 horas, tiempo local, tras detectarse un incendio en uno de los vagones.

Ante la intensidad del fuego, las autoridades activaron una segunda alarma a las 02:45 de la madrugada y movilizaron 46 unidades de bomberos y 141 elementos. De acuerdo con el rotativo, el incendio fue controlado cerca de las 04:00 horas.

Para contener el incendio, el Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó 46 unidades y 141 elementos.

Suspensión de servicio por incendio de tren en Nueva York

New Jersey Transit informó que el incendio causó daños en cables eléctricos dentro del túnel, lo que impactó las operaciones ferroviarias durante la hora pico matutina.

(1/2) Due to an Amtrak track car fire in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is suspended into and out of Penn Station New York. — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) May 29, 2026

Por su parte, Amtrak suspendió temporalmente varios servicios hacia y desde Nueva York debido a trabajos de mantenimiento derivados del siniestro. La empresa advirtió sobre retrasos prolongados en rutas con dirección al norte de la ciudad.

Travel Advisory: Due to unforeseen track and signal maintenance resulting from a now extinguished fire in the New York area, all services traveling south of New York (NYP) are temporarily suspended. This suspension is anticipated to be in place until noon at a minimum. Services… — Amtrak Northeast (@AmtrakNECAlerts) May 29, 2026

Long Island Rail Road también interrumpió de manera temporal sus operaciones antes de reanudar el servicio horas después. Las afectaciones ocurrieron apenas días después de una huelga ferroviaria que interrumpió el funcionamiento del sistema de transporte en la región.

Gobernadora de Nueva York se pronuncia por incendio

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial en X y señaló que durante más de un año ha exigido a Amtrak un plan para concluir las reparaciones en Penn Station sin afectar a los pasajeros, luego de una serie de incidentes relacionados con incendios, daños en túneles y problemas en el sistema ferroviario que han provocado retrasos en el transporte regional.

Sostuvo que los pasajeros merecen un servicio sin retrasos constantes y pidió a Amtrak atender los problemas que continúan afectando la operación ferroviaria en Nueva York y zonas cercanas.

Fires. Trains striking debris. Amtrak incidents in Penn Station's tunnels harm our entire regional transit system.



For over a year, I've been demanding a plan from Amtrak to complete repairs without hurting commuters.



Riders deserve better than a summer of delays and excuses. https://t.co/NCXU14zL8k — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 29, 2026

Penn Station es considerada una de las terminales ferroviarias con mayor movimiento en Estados Unidos y conecta diariamente a cientos de miles de pasajeros mediante servicios de Amtrak, metro de Nueva York, New Jersey Transit y Long Island Rail Road.

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