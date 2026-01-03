GENERANDO AUDIO...

Un incendio se registró este viernes en el sureste de Denver, en lo que parece ser un complejo de departamentos en construcción, lo que obligó a emitir órdenes de desalojo obligatorio para habitantes de la zona. El siniestro ocurrió en el cruce de Leetsdale Avenue y Holly Street, donde equipos de emergencia llegaron para enfrentar un fuego de gran magnitud.

De acuerdo con reportes desde el lugar, las llamas y el humo fueron visibles a varios puntos de distancia. Autoridades de Denver pidieron a las personas cercanas salir de inmediato por seguridad, mientras los bomberos trabajaban para evitar que el fuego se extendiera.

Incendio en complejo en construcción genera evacuaciones en Denver

El incendio afectó un edificio de departamentos aún en construcción, ubicado cerca de Leetsdale Avenue y Forest Street. Debido a la intensidad del fuego, brasas encendidas salieron proyectadas hacia otras áreas, lo que elevó el nivel de riesgo.

El medio local 9NEWS confirmó que mantiene equipos en el sitio, y señaló que se trata de un incendio de grandes dimensiones, clasificado como de tres alarmas, lo que implica la movilización de múltiples unidades de emergencia.

Brasas provocan incendio secundario de pastizal y afectan subestación eléctrica

Las brasas del incendio principal causaron un incendio de pastizal en las inmediaciones de la George Washington High School, así como afectaciones en una subestación eléctrica cercana, según los reportes desde la zona.

Estos incidentes secundarios llevaron a las autoridades a reforzar las evacuaciones en los alrededores, como medida preventiva para proteger a la población. Residentes recibieron avisos obligatorios de desalojo, mientras los cuerpos de emergencia combatían tanto el fuego principal como los focos derivados.

Edificio estaba desocupado al momento del incendio

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que el complejo de departamentos no estaba habitado, ya que aún se encontraba en fase de construcción. Personas que presenciaron el inicio del incendio describieron el momento como muy alarmante, justo cuando arribaban los primeros respondientes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque las labores de control continúan debido al tamaño del incendio y a los riesgos asociados. Las autoridades indicaron que habrá más información conforme avance la atención de la emergencia.

