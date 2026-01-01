GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

Más de 515 mil extranjeros han sido deportados de Estados Unidos durante el actual periodo del presidente Donald Trump, informó la Embajada de EE. UU. en México, como parte de la campaña oficial #NiLoIntentes, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para frenar la migración irregular.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas este 2026, más de 2 millones de extranjeros en situación irregular han salido de EE. UU., mientras que 485 mil personas han sido arrestadas por autoridades migratorias, como parte del reforzamiento de la política de seguridad fronteriza.

Más de 2 millones de extranjeros ilegales han salido de EE.UU. Más de 515,000 extranjeros ilegales han sido deportados. 485,000 extranjeros ilegales han sido arrestados. #NiLoIntentes pic.twitter.com/gsgi7Rphs9 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 1, 2026

Trump endurece deportaciones y control migratorio

La información forma parte de una campaña publicitaria internacional multimillonaria del DHS, cuyo objetivo es advertir a personas extranjeras que no intenten ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, ya que serán localizadas y deportadas.

Los mensajes se difunden en radio, televisión y plataformas digitales, además de redes sociales, mensajes de texto y anuncios segmentados, en distintos idiomas y dialectos, dirigidos a audiencias específicas en varios países y regiones.

Según el gobierno estadounidense, esta estrategia busca reducir los cruces irregulares y reforzar el mensaje de que violar las leyes migratorias tendrá consecuencias inmediatas.

Mensaje oficial del gobierno de EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció públicamente a Trump por la política migratoria aplicada y lanzó un mensaje directo a las personas migrantes.

“Si estás en el país ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos. No volverás jamás. Pero si te vas ahora, podrás tener la oportunidad de regresar legalmente”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con el comunicado oficial.

Noem también advirtió que los extranjeros con antecedentes criminales no son bienvenidos en EE. UU., y pidió no intentar cruzar la frontera de manera irregular.

