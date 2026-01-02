GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump reafirma tener un perfecto estado de salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que mantiene una salud perfecta y que aprobó nuevamente un examen cognitivo, en medio de cuestionamientos sobre su estado de salud tras la publicación de una entrevista con The Wall Street Journal.

Trump difundió el mensaje a través de su red social Truth Social, donde afirmó que los médicos de la Casa Blanca le informaron que goza de una “SALUD PERFECTA” y que obtuvo una calificación del 100% en su evaluación cognitiva, la cual, según señaló, ha presentado en tres ocasiones consecutivas durante su trayectoria política. De acuerdo con el mandatario, ningún otro presidente o vicepresidente de Estados Unidos se habría sometido previamente a este tipo de pruebas en repetidas ocasiones.

El mensaje se publicó un día después de que el Wall Street Journal difundiera una entrevista en la que Trump abordó diversos temas relacionados con su condición física y mental.

Trump y su estado de salud, según médicos de la Casa Blanca

En su publicación, Donald Trump sostuvo que los médicos de la Casa Blanca validaron su estado de salud tras una revisión clínica reciente. Indicó que los resultados confirman que se encuentra apto para ejercer el cargo, sin detallar la fecha exacta del examen ni el tipo de pruebas médicas aplicadas, más allá de la evaluación cognitiva.

El presidente, de 79 años, es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos, de acuerdo con registros oficiales. La edad del mandatario ha sido un tema recurrente en el debate público, particularmente en el contexto de la campaña presidencial y las evaluaciones sobre la capacidad física y mental de los aspirantes al cargo.

Entrevista del Wall Street Journal y explicaciones médicas

En la entrevista publicada por el Wall Street Journal, Trump explicó que los moretones visibles en su mano derecha se deben al consumo de aspirina. Estas marcas han sido observadas en apariciones públicas recientes, en las que el presidente ha cubierto su mano con vendas o maquillaje.

Durante el diálogo, el mandatario también negó haberse quedado dormido durante reuniones televisadas. Afirmó que únicamente cerró los ojos como un método de relajación. Asimismo, corrigió una declaración previa relacionada con un estudio médico realizado en octubre, señalando que no se trató de una resonancia magnética, sino de una tomografía computada.

Propuesta de exámenes cognitivos obligatorios

En su mensaje, Donald Trump planteó que todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia deberían someterse a un examen cognitivo que sea sólido y confiable. La declaración incluyó una referencia indirecta a su antecesor, Joe Biden, quien dejó la contienda electoral de 2024 tras un debate que generó dudas sobre su condición cognitiva.