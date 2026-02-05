Miedo ante ICE no paraliza a migrantes emprendedores

GENERANDO AUDIO...

A poco más de una hora y media del centro de Chicago, un colorido restaurante de comida mexicana ondea banderas de México en su fachada. Es el tipo de establecimiento que suele atraer la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), en medio del aumento de redadas contra migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, los agentes no han ingresado al lugar.

El restaurante pertenece a Efraín García, migrante originario de Michoacán, quien desde hace 18 años vive en Estados Unidos y tras varios años logró abrir un primer restaurante de comida mexicana en Chicago, luego llegó la pandemia. Mantenerse no fue fácil, pero lo lograron sin cerrar su establecimiento.

“Sería como seis meses antes de la pandemia, y luego el negocio lo agarramos prácticamente en cero, no había nada y empezar de cero, nadie nos conocía y pues a levantarte desde cero, batallar, batallar, le digo que un día hubo, vendimos 74 dólares en todo el día”, Efraín García, migrante michoacano

La constancia dio frutos y, en 2023, Efraín abrió dos locales más, por lo que hoy es dueño de tres restaurantes de comida mexicana en el área de Chicago que cuentan con el respaldo de la comunidad y de clientes habituales.

Ahora el reto es la llegada de los agentes federales con redadas masivas contra migrantes que se intensificaron.

Durante su estancia en Estados Unidos, Efraín asegura que siempre se ha conducido dentro de la ley, con el pago de impuestos en regla y los permisos necesarios para operar sus restaurantes.

Sin embargo, ahora, el miedo es perder patrimonio y el de sus empleados por las acciones del ICE en marcadas en la dura política migrante emprendida por Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Aunque para Efraín estar escondido en casa no es una opción.

“Si hay temor, pero, como le digo a mi esposa o a veces mis papás que ven las noticias en México: si tengo temor, pero tampoco me puedo quedar encerrado en la casa, porque, pues, no me va a llegar la comida allá, no me va a llegar dinero para comprar cosas. Tienes que salir a arriesgarte, ponerte en manos de Dios que todo esté bien y echarle ganas. No hay de otra”, Efraín García, migrante michoacano

Efraín llegó a Estados Unidos en busca de un sueño. Hoy trata de no perder lo que ha logrado y confía en que las leyes frenarán las acciones arbitrarias de los agentes de ICE.

