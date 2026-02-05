The Washington Post despide a 300 trabajadores; advierten riesgo en credibilidad

GENERANDO AUDIO...

Su director sostuvo que era para mantener la operatividad.

El emblemático diario The Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos,despidió a 300 trabajadores, lo que afectaría su credibilidad en plena tensión de los medios de comunicación con el gobierno de Donald Trump.

Según AFP, el director ejecutivo, Matt Murray, indicó que planeaban recortes “sustanciales” en la redacción. Hasta el pasado 4 de febrero, se desconocía la cifra de personas que serían despedidas.

Sin embargo, este miércoles, se confirmó la salida de 300 trabajadores. Dicho medio de comunicación contaba con una plantilla de 800 periodistas en su redacción, según AFP.

Al respecto, el sindicato del diario, The Washington Post Guild, indicó en un comunicado que “no se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”.

“Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, indicó.

Justificaciones para despido de trabajadores en The Washington Post

En una nota dirigida a trabajadores, la dirección del Washington Post dijo que el despido era unamedida “dolorosa”, pero necesaria para la supervivencia de dicho medio.

Su director, Matt Murray, resaltó que estos cambios ocurrían en un momento donde los creadores de contenido “generan impacto a bajo coste”.

El despido ocurre en un contexto de tensión entre medios de comunicación tradicionales con el gobierno de Donald Trump, pues el mandatario ha presentado denuncias por la cobertura hacia su gobierno, toda vez que acusa a periodistas por presuntamente crear “noticias falsas” cuando el contenido no beneficia a su administración.

Además, Jeffrey Bezos, el propietario de Amazon y dueño del Washington Post, se ha acercado al gobierno de Donald Trump. Cabe destacar que el magnate compró a dicho medio de comunicación en octubre del 2013 por 250 millones de dólares en efectivo.

Según AFP, las empresas de Jeff Bezos tienen importantes contratos con el gobierno federal. Van desde el almacenamiento de datos hasta la exploración espacial.

Además, medios de comunicación estadounidenses resaltaron que Amazon financió con 75 millones de dólares el documental de la primera dama, Melania Trump, indicó AFP.

La reputación del Washington Post

The Washington Post es uno de los medios de comunicación más influyentes de Estados Unidos. Alcanzó su prestigio con una investigación sobre el Watergate.

Primero, las autoridades detuvieron a cinco hombres en 1972 por robar e instalar micrófonos en la sede del Partido Demócrata, conocida como el complejo de Watergate, para espiar a dicha corriente política.

La investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein reveló que el espionaje y robo estaba vinculado al comité de reelección del presidente Richard Nixon.

Posteriormente, las investigaciones del Senado mostraron que el presidente y su equipo intentaron ocultar la implicación de la Casa Blanca en el robo de equipo al Partido Demócrata, toda vez que la CIA manipuló el caso.

Todo esto derivó en la renuncia de Richard Nixon como presidente. Se convirtió en el primer mandatario que renunciaba en Estados Unidos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Te recomendamos: