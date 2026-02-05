Estados Unidos lanza acuerdo contra China en minerales críticos; incluye a 54 países, entre ellos México

GENERANDO AUDIO...

Por primera vez, Estados Unidos organizó un encuentro internacional sobre minerales críticos. Ante representantes de 54 países, entre ellos México, el vicepresidente J.D. Vance anunció en Washington un acuerdo durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos.

“Lo que va a estar negociando, lo que estamos llamando el Acuerdo sobre Comercio y Minerales Críticos […] la administración Trump propone un mecanismo concreto para devolver al mercado global de minerales críticos a un estado más saludable y competitivo. Una zona de comercio preferencial para minerales críticos, protegida de disrupciones externas mediante pisos de precios exigibles”

James David Vance / vicepresidente de Estados Unidos

Sí, propuso la creación de un bloque comercial con un objetivo fundamental.

“Queremos eliminar el problema de que se inunden nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros fabricantes nacionales, porque sabemos que, una vez que esos proveedores eliminan a los productores nacionales, los precios se elevan a niveles totalmente injustos”

James David Vance / vicepresidente de Estados Unidos

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington está listo para trabajar con cada aliado.

“Si no tienen minerales, pueden ayudar a refinarlos. Y los países aquí reunidos incluyen a los mayores consumidores de productos derivados de minerales críticos, que, juntos, tienen el poder de compra suficiente para construir un mercado global más resiliente y diverso”

Marco Rubio / secretario de Estado de Estados Unidos

Más tarde, en conferencia de prensa, alertó sobre el papel de China en este mercado estratégico.

“Actualmente, en algunos minerales, más del 90% de la producción está controlada por un país en un solo lugar. Eso no es sano para la economía mundial, ni para la seguridad, ni para la estabilidad”

Marco Rubio / secretario de Estado de Estados Unidos

China es el mayor productor de minerales críticos, como litio, cobalto, grafito, galio y germanio, esenciales para la transición energética y la tecnología.

