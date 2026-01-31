Migrante poblano logra éxito en Nueva York y le dedican un día en Westchester

GENERANDO AUDIO...

Migrante poblano Javier Sánchez fue reconocido en Westchester. Foto: Especial.

Javier Sánchez, migrante poblano originario de Atlixco, Puebla, dejó México a los 18 años para establecerse en Westchester, Nueva York, donde tras años de trabajo logró fundar su propia empresa de jardinería, la cual se diversifica durante el invierno con servicios profesionales de retiro de nieve.

Actualmente, Javier dirige un negocio que opera durante todo el año. En temporada invernal, su empresa atiende viviendas y estacionamientos con barredoras y equipo especializado.

Migrante enfrenta nevadas históricas

Este invierno ha sido uno de los más demandantes para los servicios de retiro de nieve en Westchester.

“Nuestro equipo está preparado para ayudar a la gente. Un precio básico como 175 a 200 dólares una casa pequeñita un parking de dos drives y el precio va incrementando cuánta nieve caiga”. Javier Sánchez, empresario Migrante

De acuerdo con el empresario migrante, el costo básico para una casa pequeña con dos accesos de estacionamiento va de 175 a 200 dólares, y aumenta conforme se incrementa el volumen de nieve. La temporada de trabajo comienza regularmente en diciembre y se extiende hasta finales de marzo, cuando inicia la transición hacia la primavera.

Westchester reconoce a migrante poblano con un día oficial

Más allá del éxito empresarial, Javier Sánchez se ha convertido en un referente para la comunidad migrante mexicana en Nueva York.

Por su apoyo a la comunidad latina, autoridades del Condado de Westchester reconocieron a Javier Sánchez e instauraron el 11 de julio como el Día de Javier Sánchez, en honor a su trayectoria, liderazgo comunitario y compromiso social.

“Esta proclamación me la dieron por ayudar a la comunidad hispana, comunidad latina, actualmente soy miembro de una asociación del estado de Nueva York, donde ahí doy mi tiempo como un servicio comunitario a la comunidad, yo que tengo mi negocio y un poco de experiencia tratamos de ayudar a la gente que va empezando desde cero para que no cometa los mismos errores que uno cometió”. Javier Sánchez, empresario Migrante

