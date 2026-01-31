Mega Reciclatrón UNAM 2026 rompe récord histórico de reciclaje en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Mega Reciclatrón UNAM 2026 logra récord histórico de acopio. FOTO: Cuartoscuro

El Mega Reciclatrón UNAM 2026 rompió un récord histórico al acopiar 86 toneladas de residuos eléctricos, electrónicos y pilas en la Ciudad de México, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). La jornada se realizó en coordinación con la UNAM y reunió a 5 mil 800 personas y 146 instituciones, consolidándose como una de las acciones ciudadanas de reciclaje más importantes de la capital.

El evento fue organizado por la SEDEMA, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), y destacó por la alta participación ciudadana y el enfoque en el cuidado del medio ambiente y la economía circular.

Durante esta edición del Mega Reciclatrón UNAM, autoridades destacaron que los residuos recolectados no terminarán en barrancas, ríos o suelos, donde generan contaminación grave y daños ambientales de largo plazo.

En total, se recolectaron 86 toneladas de residuos, de las cuales 2 toneladas corresponden a residuos eléctricos y electrónicos recuperados mediante el Recuperatrón, una iniciativa que impulsa la reparación y la extensión de la vida útil de los equipos. Además, se acopiaron 4 toneladas de pilas, consideradas altamente contaminantes si no se manejan de forma adecuada.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que este resultado confirma que la ciudadanía está lista para avanzar hacia un modelo de economía circular, al evitar que estos materiales lleguen a sitios de disposición final que provocan daños ambientales irreversibles.

Agregó que el récord alcanzado demuestra el impacto real de la participación ciudadana cuando existen políticas públicas claras y espacios accesibles para la correcta gestión de residuos.

Por su parte, Alejandra Atzín Ramírez H., encargada de despacho de la DGCPCA, destacó que los resultados reflejan una ciudadanía cada vez más consciente y comprometida con el cuidado ambiental, donde cada acción individual suma para construir una ciudad más sustentable.

El Mega Reciclatrón UNAM 2026 contó con el apoyo de instituciones como la PAOT, Steren, IMU y la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como empresas, universidades y organizaciones civiles.

La SEDEMA informó que continuará impulsando jornadas de reciclaje y políticas públicas que fortalezcan la gestión responsable de residuos y promuevan una cultura ambiental basada en resultados medibles.

