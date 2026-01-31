Bad Bunny domina 2025, según Billboard; suma siete nominaciones al Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny se encargará del medio tiempo en el Super Bowl 2026. Foto: AFP

Bad Bunny se consolidó como la figura más influyente del pop en 2025, de acuerdo con Billboard, luego de que tres de sus álbumes alcanzaran el primer lugar durante ese año.

A este desempeño se sumó parte de su incursión en el cine y el impacto de su “casita” en distintos escenarios, elementos que reforzaron su presencia global.

El artista puertorriqueño mantiene su protagonismo en la industria musical al acumular siete nominaciones a los premios Grammy 2026, lo que confirma su vigencia entre los nombres más relevantes del momento.

Además, su alcance se extenderá a uno de los escenarios más vistos del mundo, ya que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el próximo domingo 8 de febrero.

El éxito de Bad Bunny

Conocido como “El Conejo Malo”, Bad Bunny se ubica entre los artistas más nominados del año, solo por debajo de Kendrick Lamar y Lady Gaga. Su trayectoria reciente incluye el liderazgo de los álbumes “Un Verano Sin Ti” y “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana” en el Billboard 200.

En 2022, rompió marcas de asistencia con el World’s Hottest Tour, y en 2023 encabezó el festival Coachella. Para finales de 2024, ya se encontraba posicionado en la cima de la música a nivel global.

Con los sencillos “El clúb” y “Pitorro de coco”, Benito Antonio Martínez Ocasio dejó ver el arranque de una nueva etapa en su carrera artística.

Impacto en listas y fenómeno cultural

Aunque el álbum “Debí Tirar Más Fotos” no generó el mismo ruido inicial que otros lanzamientos del cantante, con el paso del tiempo logró abrirse camino por cuenta propia. Según Billboard, el tema “DtMF”, que da nombre al disco y supera mil millones de reproducciones en Spotify, se convirtió en un fenómeno cultural viral y alcanzó el segundo lugar del Billboard Hot 100.

La salsa “Baile inolvidable” llegó a la tercera posición de la misma lista, mientras que el dembow “NuevaYol” logró colocarse dentro del top 10.

La residencia artística del cantante fue descrita como una celebración cultural y también como un fenómeno económico, al atraer a 200 mil visitantes internacionales a San Juan, lo que impulsó una temporada de verano que suele ser más tranquila debido al calor.

Benito y su incursión en el cine

En julio pasado, Bad Bunny amplió su impacto fuera de la música con el estreno de “Happy Gilmore 2” en Netflix. La película se convirtió rápidamente en un éxito al registrar 46.7 millones de vistas durante su primer fin de semana, estableciendo el récord del mayor debut para una cinta original de la plataforma en Estados Unidos.

En la producción, Benito interpretó a Oscar, un mesero que se transforma en caddie y figura clave de la comedia, compartiendo pantalla con Adam Sandler y Christopher McDonald, protagonistas originales de la historia.

