¿Puede Donald Trump enviar legalmente a 30 mil migrantes a Guantánamo?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció planes para transformar la base naval de Guantánamo, ubicada en Cuba, en un centro de detención para 30 mil migrantes irregulares. Este sitio, conocido por albergar a presos acusados de terrorismo, ahora podría recibir a migrantes interceptados en el mar. Pero, ¿es legal esta medida y qué implicaciones tiene?

Trump ordenó habilitar las instalaciones de Guantánamo para albergar a miles de migrantes, argumentando que algunos son “tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan”.

Según un informe de la Fundación Heritage, las instalaciones militares estadounidenses podrían ser clave para gestionar el flujo de migrantes. Actualmente, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuenta con capacidad para 41 mil 500 camas, pero necesitaría ampliarla para cumplir con este plan.

IMMIGRATION UPDATE: US President Donald Trump announced that he will sign an executive order instructing the US departments of Defense and Homeland Security to begin preparing a 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay.



The Guantanamo Bay detention camp, is a US… pic.twitter.com/z40NcNK07o