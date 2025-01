Trump jura, migrantes marchan: nueva caravana parte rumbo al sueño americano

Justo a las 00:00 horas de este lunes partió una nueva caravana desde la Frontera Sur de México, a unas horas de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos (EE.UU.).

Unos 3 mil migrantes partieron desde Tapachula, Chiapas; con la esperanza de que no cierren el programa CBP ONE que les permita la entrada al vecino país.

“A esperar a ver qué dice Trump tratando de que deje pasar, que no elimine todavía la CBP ONE y nada de eso… no miedo, pero si hay un poco de tensión, por eso, porque el dinero que se ha invertido para llegar hasta acá y que la elimine sería una pérdida”.

Alfredo Parra, migrante